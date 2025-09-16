Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Offre Stage : Assistant.e chargé.e de communication – Stade Français Paris

ParRessources Humaines
16 septembre 2025

CONTEXTE DU POSTE

Au sein du service communication, le ou la stagiaire communication aura pour mission principale de penser et de créer du contenu à destination des réseaux sociaux de l’Association et du compte Tiktok du SF Paris.

MISSIONS ET ACTIVITES

  • Recommandations de nouveaux contenus tendances
  • Veilles créatives, tendances, nouveaux usages afin d’être proactif dans les recommandations
  • Création de contenu avec les jeunes du club à destination du compte TikTok
  • Prise de photos / vidéos pour le compte Instagram de l’Asso / Pink Rocket
  • Préparer et participer aux manifestations selon les besoins du club
  • Missions diverses (photos d’événements club)

PROFIL RECHERCHÉ

  • Formation minimum Bac +2
  • Grand intérêt pour le sport, le rugby particulièrement
  • Maîtrise de l’environnement digital et réseaux sociaux et des différents formats préconisés
  • Goût pour la photographie est un +
  • Bonne maîtrise de l’orthographe

Prise de poste: ASAP

Période : 2 mois (renouvelable)

Pour postuler: candidature@stade.com

ParRessources Humaines
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles