Offre Stage : Assistant.e chargé.e de communication – Stade Français Paris

CONTEXTE DU POSTE
Au sein du service communication, le ou la stagiaire communication aura pour mission principale de penser et de créer du contenu à destination des réseaux sociaux de l’Association et du compte Tiktok du SF Paris.
MISSIONS ET ACTIVITES
- Recommandations de nouveaux contenus tendances
- Veilles créatives, tendances, nouveaux usages afin d’être proactif dans les recommandations
- Création de contenu avec les jeunes du club à destination du compte TikTok
- Prise de photos / vidéos pour le compte Instagram de l’Asso / Pink Rocket
- Préparer et participer aux manifestations selon les besoins du club
- Missions diverses (photos d’événements club)
PROFIL RECHERCHÉ
- Formation minimum Bac +2
- Grand intérêt pour le sport, le rugby particulièrement
- Maîtrise de l’environnement digital et réseaux sociaux et des différents formats préconisés
- Goût pour la photographie est un +
- Bonne maîtrise de l’orthographe
Prise de poste: ASAP
Période : 2 mois (renouvelable)
Pour postuler: candidature@stade.com