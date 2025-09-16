Offre Stage : Assistant.e chargé.e de communication – Stade Français Paris

CONTEXTE DU POSTE

Au sein du service communication, le ou la stagiaire communication aura pour mission principale de penser et de créer du contenu à destination des réseaux sociaux de l’Association et du compte Tiktok du SF Paris.

MISSIONS ET ACTIVITES

Recommandations de nouveaux contenus tendances

Veilles créatives, tendances, nouveaux usages afin d’être proactif dans les recommandations

Création de contenu avec les jeunes du club à destination du compte TikTok

Prise de photos / vidéos pour le compte Instagram de l’Asso / Pink Rocket

Préparer et participer aux manifestations selon les besoins du club

Missions diverses (photos d’événements club)

PROFIL RECHERCHÉ

Formation minimum Bac +2

Grand intérêt pour le sport, le rugby particulièrement

Maîtrise de l’environnement digital et réseaux sociaux et des différents formats préconisés

Goût pour la photographie est un +

Bonne maîtrise de l’orthographe

Prise de poste: ASAP

Période : 2 mois (renouvelable)

Pour postuler: candidature@stade.com