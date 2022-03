Offre de Stage : Assistant Service Clients – Fédération Française de Tennis

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Fed Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de Tennis de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Poste à pourvoir à compter d’avril, mi-mai 2022 pour une durée de 3 à 6 mois

Au sein de l’équipe du Service Clients, vous aurez pour mission principale de renseigner les clients des boutiques Roland-Garros par téléphone ou par e-mail. Il peut s’agir du eshop (boutique en ligne), des boutiques ouvertes dans le stade pendant le tournoi, ou de l’unique boutique physique ouverte à l’année dans le stade. La remontée de l’information du terrain vers les métiers eshop et boutique physique permettra l’amélioration constante du service grâce à un travail de reporting et de suivi.

– Réponse aux demandes par téléphone + e-mail et reporting sur les demandes traitées

– Connaissance des informations à destination des clients boutique

– Connaissance des sites Internet de la FFT

– Maîtrise après formation des logiciels (interface de téléphonie, modules client par métier)

– Constitution/contrôle de fichiers clients

Compétences nécessaires :

– Anglais courant (TOEIC 905 min. ou équivalent)

– Très bonne expression écrite et orale

– Rigueur et rapidité

– Ponctualité

Qualités requises :

– Esprit d’équipe

– Résistance au stress

– Ecoute et réactivité

– Goût du relationnel client

Formation/Expérience :

– Etudiant(e) en école de commerce ou IAE – Bac +3/5

– Une première expérience au contact des clients est un plus

Conditions particulières liées au poste :

Vous serez amené(e) à travailler certains week-ends et certains jours fériés en fonction de l’activité du service.

Contact : ckarthigesu@fft.fr