Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet Evènementiel – L’Uzyne

ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL

Groupe de marketing spécialisé en Sport & Entertainment et Shopper Marketing, L’Uzyne accompagne les marques autant que les institutionnels sur tout ou partie de leurs projets de partenariat et d’activation.

Créé il y a 3 ans mais fort de près de 20 ans d’expérience via ses structures internalisées, L’Uzyne propose des projets clé en main, du conseil stratégique au déploiement terrain.

Quelques références clés : EDF, Milka, SFR, groupe Aoste (Justin Bridou), Marie Brizard, Jacques Vabre, Transat Jacques Vabre, Danette, Pink Lady.

Description du poste :

Au sein du département Sport & Entertainment, vous assisterez un des chefs de projet et aurez pour missions :

– D’assurer la bonne circulation des informations liées aux projets (certains clients, l’interne, les prestataires)

– De participer à la gestion et la coordination de l’organisation des projets événementiels (plannings, recrutement, logistique, technique)

– De travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes de l’agence (conseils, digital, studio, projets et production) et ses partenaires

– De réaliser une veille stratégique (industrie du Sport & digital, événements…) et apporter des idées aux recommandations stratégiques (Contenu, Digital & Social Média).

Durée : Stage de 4 à 6 mois – recrutement tout au long de l’année selon la période d’activité de l’agence.

Nous ne recherchons pas d’alternant(e)

Lieu : Oullins (Lyon) – Métro B Gare d’Oullins

Gratification de stage : 800 euros + la moitié de la carte TCL

Qualification :

BAC +4/5 ou équivalent, vous possédez une première expérience du marketing sportif, de

l’événementiel et du digital, vous connaissez la communication média et hors média, les mécanismes

d’activations des partenariats sportifs et aimez travailler en équipe.

Permis de conduire obligatoire

Savoir Faire et Être :

Esprit de synthèse / Rigueur et organisation / Réactivité / Créativité & réalisme / Ténacité & prise d’initiatives

Pour candidater, il faut envoyer un mail à epelissou@luzyne.fr avec la référence : ACPSPORT