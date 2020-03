Offre de stage : Assistant(e) Commercial(e) Sponsoring – Infront France

DESCRIPTION DU POSTE :

Infront Sports & Media est l’un des leaders mondiaux sur la scène du marketing sportif. Connue pour son positionnement haut de gamme, la société est une agence de marketing sportif à la compétence globale, offrant une palette complète de services spécialisés dédiés au sport : distribution de droits média, sponsoring, hospitalité, production TV et organisation d’événements.

Au sein du siège d’Infront France et sous la direction du Directeur Commercial, vous participez à la conception et la mise en place d’une stratégie commerciale via différentes missions :

– Assistance sur les dossiers de prospection de nouveaux clients

– Rédaction des propositions commerciales et réponse aux appels d’offres

– Benchmark des partenaires potentiels

– Prospection téléphonique pour commercialiser les produits et services de l’agence

– Mise à jour des dossiers de veille

– Participation aux recommandations et réflexions stratégiques

QUALIFICATION :

Stage destiné aux étudiant(e)s de niveau bac +4/5 de type ESC ou M2 universitaire en management du sport.

Vous connaissez et aimez le sport. Vous parlez parfaitement anglais. Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et créatif. Vous maitrisez Word, Excel, Powerpoint et Internet. Une expérience dans le domaine commercial est un plus.

Stage de 6 à 12 mois, sous convention de stage, à temps plein (pas d’alternance), à pourvoir à partir du 1er juillet 2020.

Gratification : minimum légal + 50% de la carte de transport + restaurant d’entreprise

Merci d’envoyer votre CV avec une Lettre de motivation en précisant l’intitulé de l’annonce (dans l’objet du mail) à l’adresse suivante : pierre.chapellier@infrontsports.com