Offre de Stage : Chargé de communication et soutien événementiel – APMSA

L’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation en Grand Est (APMSA) est une association Régionale organisée autour de deux pôles d’activités :

✓ La promotion auprès de tous public (lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois, salariés) des métiers et des formations de l’Animation et du Sport. Dans ce cadre nous sommes en lien avec les partenaires de l’emploi et de la formation (organismes de formation, têtes de réseaux associatifs, pôle emploi, missions locales) et les partenaires institutionnels (DRDJSCS, Région, ONISEP)

✓ La gestion du CFA FORM’AS (www.form-as.fr), un Centre de Formation d’Apprentis Régional aux métiers de l’Animation et du Sport. Notre CFA, « hors murs », s’appuie sur un réseau de 11 organismes de formations partenaires et propose 25 formations de niveau IV et V (bac+2).

Les principales missions :

• Création et gestion du site Internet de l’APMSA Grand Est

• Création de support de communication : plaquette de présentation des activités de l’association et flyers pour communiquer sur nos événements

• Gestion et développement des réseaux sociaux

• Soutien à l’organisation d’événements : Forum d’orientation/information

• Réalisation d’interviews des futurs apprentis

Profil et compétences recherchées :

•Offre de stage correspondant à un(e) étudiant(e) Bac +4/+5 dans le domaine de la communication

•Organisé et dynamique

•Capacité rédactionnelle

•Connaissance et utilisation de logiciels adapté aux outils de communication

•Intérêt pour le domaine associatif et/ou de la formation

Procédure de recrutement :

Envoyer CV + lettre de motivation à la directrice de l’association par mail à karen.lacroix@form-as.fr

Les dates d’entretiens seront fixées directement avec les candidats retenus entre le 20 et le 30 mars.

Conditions : Poste basé à Strasbourg

Début du contrat de Stage : 1er Avril 2020

Durée de stage : Stage long : 4 à 6 mois, 35h par semaine

Rémunération de stage : 3.75€/H + frais de missions