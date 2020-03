Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet – Sport Market

Sport Market recherche un(e) assistant(e) Chef de Projet à compter de début Juillet 2020.

L’agence Sport Market est spécialisée dans la conception et le déploiement de campagnes de communication dans le sport. Convaincue de la capacité du sport à transformer positivement la société, l’agence forme ses stagiaires pour qu’ils comprennent mieux le secteur du sport business et ses évolutions, dans la perspective de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.

Sous la supervision des Chefs de Projet, le stagiaire aura pour missions de :

– Participer au conseil des clients et à la mise en œuvre de leurs campagnes et activations, en lien avec les expertises internes de l’agence (création, relations médias et influenceurs, événementiel, digital)

– Participer aux prises de briefs, brainstormings et recommandations pour proposer des campagnes originales et engageantes

– Contribuer à la veille du secteur du sport business, réaliser des benchmarks

– Analyser les résultats des stratégies et opérations menées pour les clients de l’agence

– Participer aux événements organisés par l’agence pour ses clients (exemples : conception de la Journée olympique le 23 juin 2018 à Paris, Opération ‘’Tous athlètes de la ville’’ le 19 septembre 2019 à Paris pour la RATP, la course Sine Qua Non Run le 19 octobre 2019 à Paris, les Yonex Internationaux de France de Badminton en Octobre pour la FFBAD, etc.)

Profil recherché :

– Ecole de commerce, école de communication, IEP ou formations en marketing sportif (Bac + 3/4/5)

– Autonome, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Curieux et proactif

– Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle

– Maîtrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel)

– La maîtrise de Photoshop serait un plus

– Maîtrise de l’anglais

Informations complémentaires :

– Stage conventionné obligatoire, prise en charge de 100% du titre de transport et 50% des tickets restaurants

– Durée de stage : 6 mois à temps plein (pas d’alternance)

– Lieu : 11 rue d’Orléans, 92210 Saint Cloud, métro pont de Saint Cloud (10 min), tram Parc de Saint Cloud (5 min), Gare SNCF Saint Cloud (5 min)

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email uniquement à l’attention de Lola ROUXEL : stage@sportmarket.fr avec l’objet STAGE JUILLET 2020