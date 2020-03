Offre Emploi : Responsable Marketing – SELECT

SELECT SPORT RECRUTE UN(E) RESPONSABLE MARKETING (CDI)

Si tu t’enflammes devant une roucoulette, la LNH n’a pas de secret pour toi, tu baignes dans l’univers du handball depuis toujours, tu refais le match tous les lundi matin en débriefant les grands championnats européens, alors n’attends plus !

SELECT est LA marque spécialiste du ballon de handball mais aussi l’équipementier ballon officiel du plus grand nombre de ligues de football en Europe. Nous proposons aussi tous les équipements nécessaires à la pratique des clubs (textile, résine, matériel…).

Nous sommes une PME et si tu en témoignes l’envie et les capacités, tu auras l’opportunité de mener des missions particulièrement variées et enrichissantes :

Nous recherchons un(e) responsable marketing pour gérer les missions suivantes :

• Piloter la stratégie marketing (et le budget)

• Gérer les relations et activer les contrats partenaires (commerciaux, média, sponsoring)

• Créer et suivre les plans de communication

• Développer les outils adéquats (interne et externe)

• Être responsable de la stratégie digitale et s’occuper des réseaux sociaux

• Gérer les relations presse

Profil recherché :

• Expérience significative d’au moins 3 ans effectuée dans des fonctions similaires

• Anglais courant (oral et écrit)

• Maîtrise d’un logiciel de création (photoshop, illustator…)

Passion, aisance relationnelle, qualité d’expression, dynamisme et esprit d’équipe complètent les qualités requises.

La connaissance du milieu du football serait aussi un plus.

Poste en CDI à pouvoir de suite

Basé à Barr (67) à 25’ au sud de Strasbourg

Contact : recrutement_67@yahoo.com

#Select #Playerschoice #HandballPassion #HandballAddict #HandballExpert