Offre de Stage : Community Manager – Angers SCO

Vos missions

Rattaché(e) au pôle media du club, le/la Community Manager aura pour principales missions :

Création de contenu et animation éditoriale

– Contribuer à la définition de la ligne éditoriale du site web, des comptes et de la plateforme SCOTV

– Gérer des plannings éditoriaux et social média, selon des fils rouges et les temps forts

– Planifier, rédiger et publier des contenus sur les réseaux sociaux et le site www.angers-sco.fr

– Assurer l’animation de la communauté sur l’ensemble des plateformes sociales du club et gérer la modération

– Assurer l’animation éditoriale de SCOTV

– Participer à rédaction des programmes de matchs

– Collaborer étroitement avec les équipes internes.

Assurer les relations avec les médias

– Planifier, organiser les relations presse sportives

Description de profil

De niveau Bac+3/5 en marketing/web marketing, communication ou journalisme, vous justifiez d’une première expérience dans le domaine des médias que ce soit en club, en fédération ou en agence,

Vous avec une bonne connaissance de l’écosystème média

Vous maîtrisez Photoshop

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles et vous faites preuve de réactivité, de curiosité et de discrétion

Vous aimez travailler en équipe.

Lieu de travail : Angers

Rémunération : selon profil

Début de contrat : ASAP

Contact : fanny.guioullier@angers-sco.fr