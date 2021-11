Offre de Stage : Assistant(e) production Séminaire et hospitalités – Fédération Française de Rugby

Assistant(e) production Séminaire et hospitalités (H/F)

Stage de 6 mois

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) assistant(e) production Séminaires et hospitalités en stage (pas de contrat en alternance). Le poste est à pourvoir dès octobre 2021 pour une durée de 6 mois, au Centre National de Rugby, à Linas-Marcoussis (91).

La FFR en quelques chiffres c’est :

• 200 collaborateurs environ sur le site de Marcoussis

• 15 partenaires dont 5 partenaires majeurs

• 1 500 clients hospitalités en moyenne sur chaque match du XV de France.

Missions :

Sous la responsabilité de la responsable marketing et en collaboration avec l’équipe commerciale, vous devrez assurer les missions principales suivantes :

Séminaires :

• Être au soutien de l’équipe commerciale sur la production des séminaires et stages sportifs au Centre National de Rugby (préparation des repérages, traitement demandes individuelles, réalisation de visites clients, suivi des devis et de la facturation)

• Participer au traitement des certains briefs entrants sur les demandes de séminaires (agences, partenaires, clients) et des stages sportifs (clubs, sélections, agents)

Hospitalités :

• Participer à la production des prestations d’hospitalités autour des matchs du XV de France Masculin (Autumn Nations Series 2021 et Tournoi des 6 Nations 2022)

• Assurer le soutien et le suivi des animations et évènements Club 1919 (Business Club de la FFR)

• Accompagnement et rédaction des articles promouvant nos activités hospitalités et séminaires pour le site internet FFR et pour nos réseaux sociaux

Participer à la vie du département

Profil recherché :

Etudiant(e) en formation supérieur de niveau Bac +4/5, vous connaissez le secteur du marketing sportif et idéalement celui du rugby.

Vous disposez si possible une première expérience dans la gestion de projets événementiels et/ou dans la relation commerciale.

Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de diplomatie. Vous possédez également un excellent sens relationnel. Enfin, vous maîtrisez le pack office et parlez anglais couramment.

Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez nos équipes !

Votre candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser exclusivement par courriel à l’adresse suivante : Recrutement@ffr.fr