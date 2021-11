Offre Emploi : Assistant du département de l’organisation du jeu / arbitrage / classement – FFT

Poste en CDD à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois

La Fédération Française de Tennis recherche un(e) assistant(e) pour son département de l’Organisation du Jeu, de l’arbitrage et du Classement.

Sous la responsabilité du Manager du Département de l’Organisation du Jeu, de l’Arbitrage et du Classement, l’assistant(e) aura pour missions :

Assister le département de l’OJAC dans le SAV auprès des licenciés:

– Suite aux mises à jour régulière du classement, et des problématiques rencontrées par les compétiteurs et officiels sur les épreuves nationales, assurer une permanence téléphonique et électronique.

– Mettre à jour les outils de communication des services Classement et Arbitrage (Site Internet, applications métiers)

Instruire les différentes demandes adressées au service Classement

– Gestion des réclamations, reclassements, blocages, retraits des WO

– Saisies des résultats internationaux joués à l’étranger

– Soutien aux démarches administratives des licenciés.

Assister le service Arbitrage et la Commission Fédérale d’Arbitrage dans la formation des juges-arbitres de compétitions individuelles et par équipe.

– Organiser, gérer et animer les formations mises en place par le Service arbitrage et la Commission Fédérale d’Arbitrage.

– Accompagner et/ou assister les officiels sur certaines compétitions.

– Mettre à jour les formations e-learning proposées par la FFT et participer aux suivis des qualifications de juges-arbitres par le SA et la CFA.

Assister le Département de l’OJAC sur les plans administratifs, logistiques, budgétaires et évènementiels.

– Gestion des bons de commande, relation avec les fournisseurs, suivi comptable des services Classement et Arbitrage.

– Gestion logistique d’envoi de matériel à destination des tournois

– Support administratif des Commissions Arbitrage et Classement

Conduire des projets en autonomie

– Réalisation de support de communication

– Organisation des séminaires

– Réalisation d’Analyse statistiques

Compétences nécessaires :

– Bonne connaissance du fonctionnement des instances du tennis et des compétitions fédérales

– Qualification et expérience de juge-arbitre (minimum niveau 2) fortement apprécié

– Maitrise des outils et logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,)

Qualités requises :

– Rigueur, efficacité, neutralité

– Travail en équipe, forte capacité relationnelle

– Capacité d’adaptation, d’autonomie et prise d’initiative

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/gvldj4srgvskqrrgwa