Offre de Stage : Assistant servicing et sponsoring – OC Sport

Opérant depuis ses bases en Suisse et en France, OC Sport est une entreprise pionnière dans l’organisation d’évènements sportifs outdoors. Nous créons des expériences sportives inoubliables dans les plus beaux et stimulants endroits de la planète. Nos terrains de jeu – les océans, les routes, les montagnes et les centres-villes – offrent des stades pour les athlètes amateurs et professionnels, qui réalisent l’extraordinaire.

Nous avons un important panel de compétences, basées sur plus de 20 ans d’expérience dans la création et la gestion d’événements de classe mondiale en voile, cyclisme amateur, running, trail running ainsi qu’en triathlon.

PRINCIPALES RESPONSABILITES :

OC Sport Outdoor (basée à Paudex en Suisse) possède un portfolio de plusieurs événements de running et de triathlon autour du Lac Léman et intervient pour des missions de consulting auprès de marques, de collectivités et d’autres organisateurs d’événements.

Vous intégrerez l’équipe en charge, en autres, de l’organisation des événements suivants :

– Generali Genève Marathon

– La Tour Genève Triathlon

– Run Mate Lac Léman

– Triathlon International du Mont-Blanc

– 20km de Genève by Genève Aéroport.

Et tout autre évènement ou OC Sport serait amené à intervenir dans l’organisation

POSTE

Vous reportez directement au Commercial Manager.

– Assister l’équipe servicing à la coordination avec les différents sponsors

– Proposer des solutions pragmatiques et gérables aux sponsors pour faciliter leurs activations

– Exécuter la livraison des droits commerciaux lors d’événements : branding sur place, communications pré-événement, activations et rapports de clôture

– Mise à jour des processus clés utilisés par l’équipe

– Coordonner la gestion de l’offre entreprise auprès des groupes et des prestataires

– Coordonner la gestion du village sur les événements auprès des exposants

– Soutenir l’équipe en créant des présentations et des propositions sur mesure et passionnantes (à la fois le contenu et la conception)

– Gestion quotidienne des tâches administratives (suivi de l’activité des sponsors, facturation, notes de réunion, gestion de la base de données, etc.)

– Assister aux événements d’OC Sport pour aider l’équipe

QUALIFICATIONS :

– EU / Nationalité suisse ou détenteur d’un permis de travail

– Excellent sens de l’organisation, capacité à travailler avec une équipe d’une quinzaine de personnes

– Excellente communication tant à l’écrit qu’à l’oral

– La passion pour le sport est un atout !

– Français & Anglais impératifs

– La connaissance de l’Allemand est un atout

– Permis de conduire

Détails :

– CHF 800.- / mois

– 10 jours de congé pour un stage de 6 mois

Comment postuler

> Envoyez un email avec votre candidature à careers-ch@ocgroup.com (CV et Lettre de motivation)