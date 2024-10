Offre Emploi : Assistant(e) Evénementiel et Communication – Tennis Club de Paris

Assistant-e Evénementiel et Communication

Tennis Club de Paris – 75016 Paris

Contexte

Situé à Paris XVIème, le Tennis Club de Paris s’étend sur trois hectares et est doté d’infrastructures sportives réunissant toutes les conditions pour pratiquer le tennis ainsi que d’autres disciplines (padel, urban soccer, fitness) toute l’année et par tous les temps.

Pour renforcer le service Commercial & Communication de l’association et offrir un service de qualité à ses 2500 membres, le Tennis Club de Paris recherche un-e Assistant-e Evénementiel et Communication.

Description du poste

Passionné-e de sport, vous êtes intégré-e à une équipe soudée et dynamique, et rattaché-e à la Directrice commerciale et communication. Vous êtes en contact permanent avec de multiples interlocuteurs (services internes, adhérents du club, clients extérieurs et prestataires). Vos principales missions sont les suivantes :

Volet Evénementiel :

• Prise en charge de l’organisation, en amont et en situation, d’événements B2B : séminaires, locations de salles, tournages et shootings, activations partenaires, soirées privées

• Coordination avec les services internes du club

• Gestion partielle de la relation client exigeant un goût prononcé pour l’accueil, ainsi que sens de l’argumentation et diplomatie

• Participation à la gestion commerciale

Volet Communication :

• Rédaction et mise en forme de supports en relais des activités du club et de ses animations : e-mailings, newsletter, mise à jour d’écrans d’informations

• Prise en charge de l’activité Community Manager sur Linkedin, en relais des événements majeurs du club et des activités commerciales

• Communication commerciale : préparation de supports présentant les offres produits

• Actualisations ponctuelles du site internet du club

• Tri et archivage de la base de photos du club

L’assistant-e événementiel et communication assurera un soutien opérationnel auprès du service Commercial & Communication (tenue de plannings, suivi de stocks).

Profil et compétences

Issu(e) d’une formation en Management du sport et/ou Ecole de communication, vous êtes titulaire d’un diplôme bac +2/3. Passionné de sport, vous êtes idéalement pratiquant de tennis et avez un goût prononcé pour l’événementiel. Vous disposez d’une expérience dans le domaine sportif (stage, alternance, bénévolat). La pratique de l’anglais serait un plus.

Pour remplir vos missions avec aisance, vous aurez besoin des qualités suivantes :

• Bonnes qualités rédactionnelles et d’expression orale

• Sens de la relation client,

• Esprit d’équipe

• Sens de l’organisation, fiabilité, polyvalence et capacité d’adaptation

Modalités

• Durée : 1 an idéalement du 1 er novembre 2024 au 30 octobre 2025

• Travail possible en soirée et le week-end (samedi ou dimanche selon les besoins des événements)

• Statut : CDD, 35h / semaine

• Lieu : Paris XVIème, en présentiel

Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à : recrutement@tennisclubdeparis.fr