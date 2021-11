Offre Emploi : Office / Happiness Manager – OC Sport

DESCRIPTION DU POSTE :

Opérant depuis ses bases en Suisse et en France, OC Sport est une entreprise pionnière dans l’organisation d’évènements sportifs outdoors. Nous créons des expériences sportives inoubliables dans les plus beaux et stimulants endroits de la planète. Nos terrains de jeu – les océans, les routes, les montagnes et les centres-villes – offrent des stades pour les athlètes amateurs et professionnels, qui réalisent l’extraordinaire. Nous avons un important panel de compétences, basées sur plus de 20 ans d’expérience dans la création et la gestion d’événements de classe mondiale en voile, cyclisme amateur, running, trail running ainsi qu’en triathlon.

PRINCIPALES RESPONSABILITES :

OC Sport Outdoor (basée à Paudex en Suisse) possède un portfolio de plusieurs événements de running et de triathlon autour du Lac Léman et intervient pour des missions de consulting auprès de marques, de collectivités et d’autres organisateurs d’événements.

Vous intégrerez l’équipe en charge, en autres, de l’organisation des événements suivants :

– Generali Genève Marathon,

– La Tour Genève Triathlon,

– Run Mate Lac Léman,

– Triathlon International du Mont-Blanc,

– 20km de Genève by Genève Aéroport.

Vous reportez directement au Directeur d’OC Sport Outdoor.

En tant qu’Office/Happiness Manager, vous aurez la charge des ressources humaines, du bien-être des équipes, ainsi que de la gestion des bureaux (relations avec les prestataires, gestion de budget etc).

Gestion du bureau :

– Relation avec les propriétaires du bureau et les prestataires pour garder en bon état les lieux (plomberie, chauffage, climatisation, concierge etc).

– Achat du quotidien (matériel de bureau, produits pour parties communes etc).

– Gestion des prestataires externes : société de ménage, téléphonie, wifi, imprimante, poste.

– Gestion de la boite e-mail générale de l’entreprise.

– Gestion des assurances de l’entreprise et des événements et suivi des cas tout au long de l’année.

Gestion de l’équipe :

– Gestion des demandes administratives.

– Organisation des séminaires d’entreprise (Hiver et Eté).

– Organisation des réunions d’entreprise diverses.

– Gestion de la plateforme de vacances E2Time.

Ressources humaines :

– Être le référent ressources humaines pour l’équipe.

Gestion des recrutements et départs :

– Poster les offres sur les plateformes

– Gérer la boite e-mail carrière

– S’occuper des arrivées et des départs (bureau, e-mail d’accueil, accueil le Jour J etc)

– Réaliser des entretiens de recrutement et de départ

– Organisation des formations (identifier les besoins, organiser les séances et débriefer).

– Soutien à tout le personnel pour les questions administratives.

Finance :

– Gestion de la carte de crédit liée aux dépenses du bureau.

– Gestion des factures liées aux dépenses du bureau.

– Gestion du budget alloué à la partie office.

– Réconciliation avec la comptabilité.

IT :

– Gestion de la relation avec l’équipe IT du Télégramme.

– Achat et gestion des réparations du parc IT de la société (tablettes, ordinateurs, mobile, fixe etc).

– Gestion des membres, paramétrages et facturations de plusieurs applications (Google, Slack, Pack Office, Apple Store, E2time etc).

– Être le référent pour gérer les problèmes techniques (wifi, imprimante, google, slack, ordinateurs etc).

– Paramétrage des ordinateurs pour les nouveaux arrivants.

Extra : en fonction du profil et de la motivation

– Aide aux équipes opérationnelles sur les événements organisés par l’entreprise.

Cette liste n’est pas exhaustive et sera amenée à évoluer.

QUALIFICATION :

– Expérience dans les ressources humaines et la gestion administrative de 4/5 ans minimum

– EU / Nationalité suisse ou détenteur d’un permis de travail

– Excellent sens de l’organisation, capacité à travailler avec une équipe d’une quinzaine de personnes

– Excellente communication tant à l’écrit qu’à l’oral

– La passion pour le sport est un atout !

– La connaissance de l’industrie du marketing sportif et notamment des sports outdoor est un avantage !

– Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral)

– Bonne connaissance de l’environnement Mac OS et IT (Google, Pack Office, Slack, IT)

– Capacité d’adaptation pour gérer la partie technique IT

– Permis de conduire obligatoire

DETAILS :

– 25 jours de congés payés par an pour un temps plein

– Salaire à définir selon le profil

– Taux d’activité : 50% (jours travaillés à définir)

COMMENT POSTULER :

Envoyez un email avec votre candidature (CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales) à careers-ch@ocgroup.com