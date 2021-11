Offre Emploi : Coordinateur opérations – European Le Mans Series

Présentation

LMEM est une filiale de l’Automobile Club de L’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du Mans. LMEM est spécialisée dans l’organisation de championnats automobiles à travers le monde, notamment le FIA World Endurance Championship, l’European Le Mans Series (ELMS), la Michelin Le Mans Cup (MLMC) et la Ligier European Series (LES).

Description du poste

Basé(e) au bureau du Mans, vous intégrez l’équipe européenne (ELMS, MLMC et LES) et accompagnez le développement et l’organisation du pôle logistique lors des 7 évènements de la saison 2022.

Vos missions

• Coordonner les achats (goodies, trophées, merchandising) pour les championnats (sourcing, création, production, livraison)

• Conceptualiser, coordonner et budgétiser les plannings de déplacement des équipes organisationnelles. Vous planifiez et gérez le ticketing en accord avec la politique d’achat imposée.

• Gestion opérationnelle des hospitalités partenaires et clients.

• Coordonner le centre d’accréditation

• Coordonner la mise en place de la zone d’animation

• Conceptualiser les procédures de départ (grille) et d’arrivée (podium) des courses automobiles

• Piloter la vente et l’organisation du catering officiel de l’événement.

• S’adapter aux enjeux organisationnels de l’ELMS.

• Faire le suivi budgétaire des dossiers.

En fonction des aptitudes du(de la) candidat(e), d’autres responsabilités peuvent lui être confiées.

Compétences requises

Issu(e) d’une formation Bac +3 minimum, vous justifiez d’une expérience de 2-3 ans minimum en coordination de projet. Au-delà de votre passion pour le sport en général, vous connaissez l’univers de l’évènementiel et si possible du Sport Automobile.

– Capacité d’adaptation et de collaboration avec des interlocuteurs variés

– Esprit d’équipe et autonomie

– Exigence du travail bien fait

– Approche pro-active et flexible

– Goût pour le terrain et l’opérationnel

– Anglais/Français courant impératif

Conditions spéciales

Contrat à Durée Déterminée d’un an, avec possibilité d’évolutions

Date de début : dès que possible

Poste basé sur le Circuit des 24 Heures du Mans (72)

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : recruitment@europeanlemansseries.com avec pour objet « Candidature Coordinateur(rice) Opérationnel(le)”.