Offre Emploi : Junior Business Developper – OC Sport

Opérant depuis ses bases en Suisse et en France, OC Sport est une entreprise pionnière dans l’organisation d’évènements sportifs outdoors. Nous créons des expériences sportives inoubliables dans les plus beaux et stimulants endroits de la planète. Nos terrains de jeu – les océans, les routes, les montagnes et les centres-villes – offrent des stades pour les athlètes amateurs et professionnels, qui réalisent l’extraordinaire.

Nous avons un important panel de compétences, basées sur plus de 20 ans d’expérience dans la création et la gestion d’événements de classe mondiale en voile, cyclisme amateur, running, trail running ainsi qu’en triathlon.

PRINCIPALES RESPONSABILITES ;

OC Sport Outdoor (basée à Paudex en Suisse) possède un portfolio de plusieurs événements de running et de triathlon autour du Lac Léman et intervient pour des missions de consulting auprès de marques, de collectivités et d’autres organisateurs d’événements.

Vous intégrerez l’équipe en charge, en autres, de l’organisation des événements suivants :

– Generali Genève Marathon

– La Tour Genève Triathlon

– Run Mate Lac Léman

– Triathlon International du Mont-Blanc

– 20km de Genève by Genève Aéroport.

Et tout autre évènement qui sera organisé par OC Sport

POSTE :

Vous reportez directement au Commercial Manager.

Stratégie commerciale et plan de prospection :

– Assurer une veille active des marchés et être force de proposition sur les cibles commerciales clés

– Contribuer à la rédaction et à la définition des offres de sponsoring

– Définir et mettre en œuvre les plans de prospection pour chaque actif du portefeuille

– Contribuer avec l’équipe Relations Partenaires à la connaissance des attentes des partenaires à l’occasion de l’élaboration de l’offre Marketing pour les reconductions de contrat

– Définir un plan d’action pour optimiser toutes les sources de revenus (sponsoring, offre entreprise, village, …)

Prospection et négociation commerciale

– Assurer la gestion de la totalité du processus de vente sur les projets de son périmètre

– Organiser les rendez-vous de prospection et mettre à jour la base de données CRM

– Mener les négociations et renégociations sur la base des propositions commerciales de partenariat élaborées au préalable

– Assurer la finalisation des accords commerciaux, contrôler et assurer le suivi de la rédaction des contrats

– Assurer l’accueil des prospects sur les épreuves et accompagner les équipes Partenaires dans l’accueil des clients sur les évènements

– Apporter une attention particulière à la gestion de comptes clés dont il a la charge, dans une perspective de fidélisation et de création de valeur

– Travailler au développement général des contacts commerciaux du réseau OC Sport

> Sur l’ensemble de ces missions, le/la Junior Business Developer devra créer des processus, des outils de suivi et de reporting de qualité professionnelle.

> Il/elle devra contribuer à mettre en place des outils de vente convaincants capables de porter les démarches de prospection commerciale.

QUALIFICATIONS :

– Dispose de 2 à 5 ans d’expérience dans la commercialisation d’évènements sportifs

– EU / Nationalité suisse ou détenteur d’un permis de travail

– Excellent sens de l’organisation, capacité à travailler avec une équipe d’une quinzaine de personnes

– Excellente communication tant à l’écrit qu’à l’oral

– Connaissance du milieu sportif / évènementiel / marketing sportif

– Excellente capacité de négociation

– Français et anglais courant

– Permis de conduire

– Disposant déjà d’un carnet d’adresses / réseau de clients potentiels en France et en Suisse.

Détails :

– 25 jours de congés payés par an

– Rémunération : Fixe + primes

Comment postuler

> Envoyez un email avec votre candidature (CV et lettre de motivation avec vos prétentions salariales) à careers-ch@ocgroup.com