Offre de Stage : relations presse sport – Oconnection

Stagiaire relations presse sport

L’agence Oconnection recherche un(e) stagiaire en communication/relations presse pour son département sport.

Missions : Renforcer le pôle sport de l’agence sur l’ensemble des évènements sportifs et partenaires dont elle s’occupe tout au long de l’année dans la voile, le trail et le cyclisme.

Rédaction de communiqués de presse, gestion et suivi des contacts journalistes, logistique événementielle, réalisation de fichiers presse et de revues de presse…

Profil souhaité : Première expérience dans les relations presse et/ou dans la communication événementielle obligatoire, bonne culture sportive, aisance rédactionnelle et relationnelle, dynamique, rigoureux, autonome, organisé, responsable, bonne maîtrise de l’informatique.

Période : A partir de mars 2022

Lieu : Neuilly

Durée : 6 mois minimum à temps plein

Stage rémunéré – 35h/semaine – Convention obligatoire.

Tickets restaurant et prise en charge du titre de transport à 50%

Envoyer CV et lettre de motivation par mail : csibot@oconnection.fr