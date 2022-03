Offre Emploi (intérim) : Chargé titres d’accès et livraisons – Roland-Garros

Poste en Intérim à pourvoir du 28 mars au 10 juin 2022

La Fédération Française de Tennis recherche un chargé titres d’accès et livraisons F/H qui interviendra en renfort du département Sûreté, Accès, Services au publics (SAS) dans la gestion et production des titres d’accès et livraisons dans le cadre du tournoi de Roland-Garros.

A ce titre les missions proposées sont les suivantes :

o Gestion des groupes d’accès de la plateforme d’accréditations et de livraisons

o Saisie et validation des demandes d’accréditations et de livraisons

o Edition et remise des titres d’accès tournoi

o SAV auprès des référents FFT et utilisateurs

o Archivage des documents officiels

o Réalisation de rapport quotidien d’éditions et de fréquentation

Conditions particulières liées au poste :

– Port de l’uniforme

– Manutention possible

– Augmentation de la charge de travail en lien avec l’activité évènementielle, disponibilité/mobilité requise

6J/7 pendant 6 semaines (2 mai au 10 juin inclus)

Formation / Expérience :

– Bac +3 minimum.

– Expérience en événementiel sportif et dans le domaine des accréditations est un plus.

Compétences attendues :

– Bilingue anglais (une troisième langue est un plus)

– Apprentissage rapide des procédures

– Rigueur et réactivité

– Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point) + Aisance dans l’utilisation d’outils de gestion (plateforme back office/front office)

Qualités requises :

– Esprit d’équipe

– Résistance au stress

– Capacité d’adaptation

– Polyvalent

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/waspl8a1ayc9twfl80