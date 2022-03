Offre de Stage : Chargé(e) de mission Hospitalité – Olympique Lyonnais

Il n’y a rien de tel que la puissance émotionnelle du sport. Chez SPORTFIVE, nous sommes les pionniers des partenariats sportifs. Et nous créons de la valeur et du sens pour les marques, les ayants-droit et les plateformes media. Nous croyons en la capacité des partenariats sportifs – s’ils sont construits de manière responsable – à générer de la valeur commerciale pour nos clients et partenaires mais aussi à raconter des histoires créatrices d’expériences inoubliables pour les fans.

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif s’appuyant sur un réseau de 1200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’eSports, les sports automobiles, le basket-ball, le tennis, le hockey sur glace, les évènements multisports, le handball, le rugby….. En tant que leader du marché et avec l’orientation client et l’intelligence des données au cœur de nos activités, nous avons pour objectif d’être l’agence la plus progressiste et la plus respectée dans le domaine du sport.

Et c’est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) :

Stagiaire Chargé(e) de mission Hospitalité H/F

Temps-plein, à Lyon-Décines

VOS RESPONSABILITES

Vous assistez votre responsable sur l’ensemble de ses missions :

 Préparation de bons de commandes Hospitalité, utilisation du logiciel SAP Connect ;

 Coordination entre les différents services pour délivrer la billetterie et les prestations des ventes Hospitalité ;

 Préparation et livraison de la billetterie Hospitalité L1, LDC et évènements hors OL, utilisation du logiciel spécifique : Digitick, Data Sport, Trium ;

 Gestion des litiges accès Hospitalité jours d’évènement ;

 Prospection commerciale.

VOTRE PROFIL

 Formation bac+2 type BTS / Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur

 Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

 Maîtrise du Pack Office et notamment Excel (tableaux croisés dynamiques)

 Excellent relationnel, autonome, réactif(ve) et force de propositions

 Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

NOTRE OFFRE

• Durée : 6 mois

• Début souhaité du stage : 1er Juillet 2022

• Gratification : 800 € brut

• Avantages : Prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement de transport et prise en charge à 100% des tickets restaurants

• Localisation : Stage basé au Groupama Stadium à Lyon-Décines

