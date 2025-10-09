Offre d’Emploi : Consultant(e) – Olbia

Depuis 12 ans, Olbia accompagne les différents acteurs du sport français : les collectivités territoriales, les fédérations sportives, les organisateurs d’évènements, les institutions nationales et les entreprises.
Nos principales missions sont :
- Le développement des acteurs du sport
- La stratégie sportive des territoires
- L’innovation et la nouvelle économie du sport
- L’influence, la communication et les relations institutionnelles
- La formation des dirigeants et des professionnels du sport
Olbia souhaite poursuivre sa croissance en renforçant son équipe et recherche un(e) consultant(e).
Les missions menées par le/la futur(e) consultant(e) :
Dans le cadre de vos missions, suivant votre profil, vous pourriez être amené(e) à :
- Faire une veille pertinente du secteur du sport (réglementaire, législative, internet, réseaux sociaux) ;
- Comprendre les enjeux, les contraintes et les ambitions du client ;
- Définir et élaborer une stratégie globale répondant à ses attentes ;
- Rédiger des audits et benchmarks ;
- Réaliser les différents supports et livrables des missions (supports de réunion, compte-rendu, synthèse, études d’opportunité, notes de préparation, présentations PPT, documents institutionnels, plaidoyers, livres-blancs…) ;
- Accompagner les décideurs dans leurs choix et leurs prises de paroles (rédaction d’éléments de langage, notes de synthèse…) ;
- Organiser et animer des séminaires, des tables-rondes…
Profil recherché et compétences requises :
- Vous êtes diplômé(e) d’une grande école (Sciences Po, école de commerce ou d’ingénieurs, université).
- Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, d’aisance à l’oral et d’autonomie.
- Vous aimez travailler en équipe et êtes force de proposition.
- Vous faites preuve d’un très bon sens de rédaction, de formalisation, d’écoute et de synthèse.
- Vous maîtrisez la suite Office (Word, Excel et Powerpoint).
Une expérience réussie (stages compris) dans des activités de conseil, d’étude ou d’aide à la décision (cabinet de conseil, mouvement sportif, collectivité locale, services de l’État) est un plus, tout comme une bonne connaissance ou une expérience dans le domaine du sport institutionnel.
Conditions :
- Type : CDI
- Lieu : Paris
- Rémunération selon profil et expérience
CV et lettre de motivation à adresser à Thomas Remoleur : thomasremoleur@olbia-conseil.com