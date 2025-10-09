Réseaux Sociaux

Annoncez sur SBB
Offre d’Emploi : Consultant(e) – Olbia

ParRessources Humaines
9 octobre 2025

Depuis 12 ans, Olbia accompagne les différents acteurs du sport français : les collectivités territoriales, les fédérations sportives, les organisateurs d’évènements, les institutions nationales et les entreprises.

Nos principales missions sont :

  • Le développement des acteurs du sport
  • La stratégie sportive des territoires
  • L’innovation et la nouvelle économie du sport
  • L’influence, la communication et les relations institutionnelles
  • La formation des dirigeants et des professionnels du sport

Olbia souhaite poursuivre sa croissance en renforçant son équipe et recherche un(e) consultant(e). 

Les missions menées par le/la futur(e) consultant(e) : 

Dans le cadre de vos missions, suivant votre profil, vous pourriez être amené(e) à :

  • Faire une veille pertinente du secteur du sport (réglementaire, législative, internet, réseaux sociaux) ;
  • Comprendre les enjeux, les contraintes et les ambitions du client ;
  • Définir et élaborer une stratégie globale répondant à ses attentes ;
  • Rédiger des audits et benchmarks ;
  • Réaliser les différents supports et livrables des missions (supports de réunion, compte-rendu, synthèse, études d’opportunité, notes de préparation, présentations PPT, documents institutionnels, plaidoyers, livres-blancs…) ;
  • Accompagner les décideurs dans leurs choix et leurs prises de paroles (rédaction d’éléments de langage, notes de synthèse…) ;
  • Organiser et animer des séminaires, des tables-rondes…

Profil recherché et compétences requises : 

  • Vous êtes diplômé(e) d’une grande école (Sciences Po, école de commerce ou d’ingénieurs, université).
  • Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, d’aisance à l’oral et d’autonomie.
  • Vous aimez travailler en équipe et êtes force de proposition.
  • Vous faites preuve d’un très bon sens de rédaction, de formalisation, d’écoute et de synthèse.
  • Vous maîtrisez la suite Office (Word, Excel et Powerpoint).

Une expérience réussie (stages compris) dans des activités de conseil, d’étude ou d’aide à la décision (cabinet de conseil, mouvement sportif, collectivité locale, services de l’État) est un plus, tout comme une bonne connaissance ou une expérience dans le domaine du sport institutionnel.

Conditions : 

  • Type : CDI
  • Lieu : Paris
  • Rémunération selon profil et expérience

CV et lettre de motivation à adresser à Thomas Remoleur : thomasremoleur@olbia-conseil.com

ParRessources Humaines
Publié

