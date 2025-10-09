Offre d’Emploi : Consultant(e) – Olbia

Depuis 12 ans, Olbia accompagne les différents acteurs du sport français : les collectivités territoriales, les fédérations sportives, les organisateurs d’évènements, les institutions nationales et les entreprises.

Nos principales missions sont :

Le développement des acteurs du sport

La stratégie sportive des territoires

L’innovation et la nouvelle économie du sport

L’influence, la communication et les relations institutionnelles

La formation des dirigeants et des professionnels du sport

Olbia souhaite poursuivre sa croissance en renforçant son équipe et recherche un(e) consultant(e).

Les missions menées par le/la futur(e) consultant(e) :

Dans le cadre de vos missions, suivant votre profil, vous pourriez être amené(e) à :

Faire une veille pertinente du secteur du sport (réglementaire, législative, internet, réseaux sociaux) ;

Comprendre les enjeux, les contraintes et les ambitions du client ;

Définir et élaborer une stratégie globale répondant à ses attentes ;

Rédiger des audits et benchmarks ;

Réaliser les différents supports et livrables des missions (supports de réunion, compte-rendu, synthèse, études d’opportunité, notes de préparation, présentations PPT, documents institutionnels, plaidoyers, livres-blancs…) ;

Accompagner les décideurs dans leurs choix et leurs prises de paroles (rédaction d’éléments de langage, notes de synthèse…) ;

Organiser et animer des séminaires, des tables-rondes…

Profil recherché et compétences requises :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école (Sciences Po, école de commerce ou d’ingénieurs, université).

Vous faites preuve de rigueur, d’organisation, d’aisance à l’oral et d’autonomie.

Vous aimez travailler en équipe et êtes force de proposition.

Vous faites preuve d’un très bon sens de rédaction, de formalisation, d’écoute et de synthèse.

Vous maîtrisez la suite Office (Word, Excel et Powerpoint).

Une expérience réussie (stages compris) dans des activités de conseil, d’étude ou d’aide à la décision (cabinet de conseil, mouvement sportif, collectivité locale, services de l’État) est un plus, tout comme une bonne connaissance ou une expérience dans le domaine du sport institutionnel.

Conditions :

Type : CDI

Lieu : Paris

Rémunération selon profil et expérience

CV et lettre de motivation à adresser à Thomas Remoleur : thomasremoleur@olbia-conseil.com