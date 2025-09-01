Offre Emploi : Formateur Automatisation – Win Sport School Toulouse

WIN Sport School est une école de management spécialisée dans les métiers du sport. Nous formons des professionnels capables de piloter des projets innovants et de répondre aux défis de transformation du secteur.
Dans le cadre de l’évolution de notre offre pédagogique, nous recrutons un formateur pour animer deux modules clés sur le thème de l’automatisation et de l’innovation appliquées à la gestion sportive, pour nos étudiants en Bachelor Management du Sport.
Description du poste
Vous interviendrez sur les modules suivants :
- Sensibilisation à l’automatisation (B1)
- Automatisation avancée : Optimisation et innovation dans la gestion sportive (B2)
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les enjeux actuels de l’automatisation dans les organisations sportives
- Identifier les processus pouvant être optimisés par l’automatisation
- Initier les étudiants aux outils et technologies d’automatisation adaptés au management du sport
- Développer une approche innovante de la gestion des projets, de la relation client, du marketing et de l’administration dans le secteur sportif
Thématiques abordées (exemples) :
- Panorama des outils d’automatisation
- Automatisation des tâches administratives et marketing dans les clubs/structures sportives
- Introduction aux outils de gestion automatisée de l’événementiel sportif
- Optimisation des processus opérationnels
- Analyse de cas concrets et retours d’expérience sur l’innovation dans le sport business
- Enjeux éthiques et managériaux liés à l’automatisation
Profil recherché
- Formation supérieure (Bac+3 minimum) en gestion, innovation, transformation digitale ou domaine connexe
- Expérience professionnelle avérée dans la mise en œuvre de projets d’automatisation / innovation (secteur sport, événementiel, marketing, ou secteurs transposables)
- Expérience en animation de formation (enseignement supérieur, formation professionnelle ou entreprise)
- Maîtrise des principaux outils d’automatisation adaptés à des structures sportives ou PME
- Appétence pour les problématiques d’innovation et transformation digitale dans le sport
- Sens pédagogique, capacité à rendre les sujets techniques accessibles à des étudiants en management
Conditions
- Poste basé à Toulouse
- Interventions ponctuelles selon planning défini (volume horaire à convenir)
- Contrat de vacataire ou prestation en portage/freelance selon profil
- Démarrage : rentrée 2025
Pourquoi rejoindre WIN Sport School ?
- Participer à la montée en compétences d’une nouvelle génération de professionnels du sport
- Intervenir sur des thématiques innovantes au cœur de la transformation du secteur
- Collaborer avec une équipe pédagogique dynamique et engagée
Type d’emploi : Temps partiel
Rémunération : 40,00€ à 50,00€ par heure
Nombre d’heures : pas plus de 7 par semaine
Lieu du poste : En présentiel
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Expérience:
- Formateur h/f ou similaire: 1 an (Optionnel)
Pour postuler, c’est ici.