Offre Emploi : Formateur Automatisation – Win Sport School Toulouse

WIN Sport School est une école de management spécialisée dans les métiers du sport. Nous formons des professionnels capables de piloter des projets innovants et de répondre aux défis de transformation du secteur.

Dans le cadre de l’évolution de notre offre pédagogique, nous recrutons un formateur pour animer deux modules clés sur le thème de l’automatisation et de l’innovation appliquées à la gestion sportive, pour nos étudiants en Bachelor Management du Sport.

Description du poste

Vous interviendrez sur les modules suivants :

Sensibilisation à l’automatisation (B1)

Automatisation avancée : Optimisation et innovation dans la gestion sportive (B2)

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les enjeux actuels de l’automatisation dans les organisations sportives

Identifier les processus pouvant être optimisés par l’automatisation

Initier les étudiants aux outils et technologies d’automatisation adaptés au management du sport

Développer une approche innovante de la gestion des projets, de la relation client, du marketing et de l’administration dans le secteur sportif

Thématiques abordées (exemples) :

Panorama des outils d’automatisation

Automatisation des tâches administratives et marketing dans les clubs/structures sportives

Introduction aux outils de gestion automatisée de l’événementiel sportif

Optimisation des processus opérationnels

Analyse de cas concrets et retours d’expérience sur l’innovation dans le sport business

Enjeux éthiques et managériaux liés à l’automatisation

Profil recherché

Formation supérieure (Bac+3 minimum) en gestion, innovation, transformation digitale ou domaine connexe

Expérience professionnelle avérée dans la mise en œuvre de projets d’automatisation / innovation (secteur sport, événementiel, marketing, ou secteurs transposables)

Expérience en animation de formation (enseignement supérieur, formation professionnelle ou entreprise)

Maîtrise des principaux outils d’automatisation adaptés à des structures sportives ou PME

Appétence pour les problématiques d’innovation et transformation digitale dans le sport

Sens pédagogique, capacité à rendre les sujets techniques accessibles à des étudiants en management

Conditions

Poste basé à Toulouse

Interventions ponctuelles selon planning défini (volume horaire à convenir)

Contrat de vacataire ou prestation en portage/freelance selon profil

Démarrage : rentrée 2025

Pourquoi rejoindre WIN Sport School ?

Participer à la montée en compétences d’une nouvelle génération de professionnels du sport

Intervenir sur des thématiques innovantes au cœur de la transformation du secteur

Collaborer avec une équipe pédagogique dynamique et engagée

Type d’emploi : Temps partiel

Rémunération : 40,00€ à 50,00€ par heure

Nombre d’heures : pas plus de 7 par semaine

Lieu du poste : En présentiel

Formation:

Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

Formateur h/f ou similaire: 1 an (Optionnel)

Pour postuler, c’est ici.