Offre Emploi : Finance & Portfolio Manager – Decathlon

Lieu : Decathlon Campus, Villeneuve d’Ascq (poste à temps plein et en présentiel)

Durée : CDI

Date de début : dès que possible

À propos de DECATHLON

Marque mondiale multi-spécialiste d’articles de sport s’adressant à tous, des débutants aux athlètes de haut niveau, Decathlon est un concepteur, fabricant et détaillant innovant d’articles de sport. Avec 101 000 coéquipiers et 1 750 magasins répartis dans 60 pays, Decathlon et ses équipes œuvrent depuis 1976 pour concrétiser une ambition: bouger les gens par le plaisir du sport tout en promouvant un mode de vie sain et actif dans un avenir durable.

À propos de DECATHLON PULSE

Rejoignez Decathlon PULSE, le fonds d’investissement de Decathlon, et devenez un acteur clé en soutenant des entrepreneurs audacieux qui redéfinissent la façon dont nous bougeons, jouons et prenons soin de notre santé. Nous construisons l’avenir du sport et du bien-être dans un but précis.

Nous ne sommes pas un fonds comme les autres. Notre portefeuille comprend plus de 20 investissements stratégiques, couvrant l’ensemble du spectre allant des entreprises en phase de démarrage aux entreprises matures, principalement par le biais de fusions-acquisitions, de capital-risque et de stratégies de développement. Nous sommes une équipe soudée et exigeante, unie par l’ADN du sport, qui s’engage à avoir un impact à long terme.

En tant que Finance & Portfolio Manager, vous travaillerez main dans la main avec les fondateurs, les directeurs financiers, les membres du conseil d’administration, les équipes d’investissement et nos équipes centrales. Votre rôle est de transformer la complexité en clarté, et les données en action, toujours avec un talent pour gérer les attentes de toutes les parties prenantes.

Vos principales missions

Vous serez un partenaire de confiance, alliant la surveillance opérationnelle et financière au soutien stratégique, et assumant toutes les tâches nécessaires à la précision et à la connaissance.

Supervision financière et opérationnelle

Jouez le rôle de tour de contrôle centrale pour les entreprises de notre portefeuille. Vous analyserez de près les données financières, opérationnelles, de risque et ESG fournies par les directeurs financiers et les PDG afin de garantir des performances optimales. Lorsqu’ils ont des questions, vous jouez le rôle de caisse de résonance et de conseiller de confiance.

Suivi des performances et du portefeuille

Suivre rigoureusement les performances financières, identifier les signaux faibles et co-créer des solutions pragmatiques. Vous mettrez en évidence les principales tendances financières qui suscitent des considérations de réinvestissement ou de sortie, en entamant des discussions d’arbitrage si nécessaire.

Alignement et intégration des finances du groupe

Assurer une coordination et une conformité sans faille avec les fonctions financières centrales de Decathlon. Vous serez le garant des règles de Group Finance et des cadres de gestion pour les sociétés du portefeuille, en facilitant les échanges avec toutes les équipes de Group Finance concernées (y compris l’intégration financière post-fusion-acquisition).

Valorisation et communication financière

Vous dirigez et contribuez à la valorisation des investissements (annuelle/biannuelle). Vous serez également à l’origine d’un reporting transparent au niveau du fonds et assurerez une communication financière claire et concise sur les performances du portefeuille à l’intention de la direction générale.

Votre profil

Nous recherchons un professionnel techniquement fort, doté d’un esprit pragmatique et d’une passion pour l’impact.

Votre expertise



7 à 9 ans d’expérience dans le domaine des fusions et acquisitions, des services de transaction, du capital-investissement ou de la finance d’entreprise. Maîtrise de la comptabilité, de l’évaluation, de l’analyse financière et de l’intégration financière post-fusion-acquisition.

Votre état d’esprit

Une attitude non égoïste et pratique. Vous êtes un facilitateur et un partenaire, pas seulement un contrôleur. Vous excellez dans l’établissement de la confiance, faites preuve d’une grande rigueur analytique et vous vous épanouissez au sein d’une équipe. Vous comprenez que le souci du détail dans toutes les tâches, de la stratégie de haut niveau à la saisie des données, est essentiel pour obtenir des informations précises.

Votre passion

Vous aimez pratiquer le sport et appréciez ses valeurs (travail d’équipe, persévérance, fair-play), animé par le désir de donner un sens à votre travail.