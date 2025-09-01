Offre Emploi : Commercial Sponsoring – ZQSD Productions

ZQSD Productions est une agence audiovisuelle et événementielle spécialisée dans l’esport, le jeu vidéo et les contenus Twitch. En salle ou en studio, depuis 2016, nous avons réalisé plus de 1 000 projets (LAN, spectacles, concerts, ligues esport, tournois en ligne, émissions Twitch…) pour des créateurs, streamers, éditeurs ou marques souhaitant communiquer auprès des communautés gaming et Twitch.
Nous sommes également à l’origine de projets majeurs comme la ZLAN, L’Ascension, la Trackmania Cup, le ZEVENT, Table Quest, Culture Clash, BOAT ou le club esport Mandatory.gg.
Missions
-
Gérer les demandes entrantes qualifiées pour le sponsoring de nos évènements majeurs.
-
Prospecter et développer un portefeuille de clients stratégiques avec le directeur commercial.
-
Co-Construire avec les équipes des packages & propositions créatives, pertinentes et budgétairement optimisées pour nos offres de sponsoring.
-
Piloter la négociation et le closing des ventes.
-
Transmettre les projets aux Account Managers avec un brief complet pour assurer un suivi sans perte d’information.
-
Maintenir la relation avec les clients pour favoriser le réengagement.
Profil recherché
-
Formation supérieure en commerce, business development ou marketing B2B.
-
Minimum 3 ans d’expérience en vente B2B, idéalement dans l’événementiel, l’audiovisuel, le digital ou l’esport.
-
Connaissance ou intérêt fort pour le gaming, l’esport, Twitch et l’influence.
-
Maîtrise de l’anglais (écrit et oral).
-
Capacité à allier approche commerciale et compréhension technique.