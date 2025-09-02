Offre Emploi : Architecte du Système d’Information (H/F) – PSG

Rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est bien plus qu’intégrer un club sportif. C’est rejoindre une entreprise à mission, un acteur culturel et social, un collectif de plus de 750 collaborateurs engagés dans plus de 100 métiers, unis par une même ambition : repousser les limites, innover et faire rayonner le Club, sur le terrain comme en coulisses.
Club pluriel et engagé, le PSG regroupe plusieurs disciplines de haut niveau : football, handball, judo, et s’appuie sur un centre de formation intégré, conçu pour transmettre ses valeurs et former la nouvelle génération. Porté par l’excellence, l’innovation et l’esprit d’équipe, le Paris Saint-Germain est le club de la nouvelle génération, où chaque idée compte et où chaque talent peut laisser sa trace.
Votre terrain de jeu
Rattaché(e) au Chief Data Officer au sein de la Direction du Système d’Information (S.I), vous assurez l’évolution cohérente et pérenne du système d’information.
Missions
- Définir les architectures de références qui garantissent un système d’information performant, maintenable, sécurisé et évolutif ;
- Accompagner les projets IT de l’ensemble des directions métier du club (sportif, business, corporate) en phase de conception et de mise œuvre ;
- Veiller à la bonne gouvernance du SI au travers de la définition et le suivi des KPI d’architecture ainsi que la cartographie du SI ;
- Identifier les innovations technologiques et les tendances du marché qui bénéficieraient à l’architecture du club.
Le profil recherché
Nous cherchons un(e) professionnel(le) méthodique et orienté(e) performance et résultat, animé(e) par la curiosité, l’esprit d’initiative et le sens du collectif. Un profil autonome avec une bonne capacité d’anticipation, capable de passer de la pédagogie à l’action, dans un écosystème très exigent. Issu(e) d’une formation bac +5 avec une expérience confirmée en architecture de systèmes d’information, l’architecte détient les connaissances et compétences suivantes :
- Langages de modélisation : Archimate 3.1 ;
- Données : UML ;
- Processus : BPMN 2.0 ; Patterns d’architecture : Event driven architecture (EDA) ;
- Architecture orientée service (SOA) ;
- Domain Driven Design (DDD) ;
- Architecture microservice ;
- Solutions : Modélisation d’architecture ARIS de Software AG, Archi (à la marge) ;
- iPaaS : Workato (Low/No-code, ETL/ESB, Plateforme API, Event Stream) ;
- Technologies : Python, Ruby, SQL ;
- Gouvernance de SI : API management ;
- Gestion de dictionnaire de données ;
- Gestion de SI décisionnel et opérationnel ;
- Gestion de données sensibles
- Méthodes projets : Cycle en V, Agile ;
- Esprit d’équipe et sens du service ;
- Vision stratégique et pragmatisme opérationnel ;
- Anglais courant indispensable, une autre langue est un plus.
Ce poste en CDI est à pourvoir dès à présent au sein de La Factory PSG située à Boulogne-Billancourt.
Pour postuler, c’est ici.