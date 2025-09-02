Offre Emploi : Architecte du Système d’Information (H/F) – PSG

Rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est bien plus qu’intégrer un club sportif. C’est rejoindre une entreprise à mission, un acteur culturel et social, un collectif de plus de 750 collaborateurs engagés dans plus de 100 métiers, unis par une même ambition : repousser les limites, innover et faire rayonner le Club, sur le terrain comme en coulisses.

Club pluriel et engagé, le PSG regroupe plusieurs disciplines de haut niveau : football, handball, judo, et s’appuie sur un centre de formation intégré, conçu pour transmettre ses valeurs et former la nouvelle génération. Porté par l’excellence, l’innovation et l’esprit d’équipe, le Paris Saint-Germain est le club de la nouvelle génération, où chaque idée compte et où chaque talent peut laisser sa trace.