Offre Emploi : Chef de Projet Data & IA (H/F) – Olympique Lyonnais

Envie de rejoindre un Groupe unique et ambitieux ?
Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel. Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.
Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre cœur de métier.
L’équipe data collecte, transforme et active toute la donnée qui concerne les activités business et sportives de l’Olympique Lyonnais. Elle est en charge d’analyser l’ensemble des données disponibles afin de mieux comprendre les usages et pratiques des fans de l’OL dans le but de répondre aux demandes des différents métiers du groupe (marketing, merchandising, billetterie, sportif…).
Dans un contexte de transformation data et d’optimisation de notre chaîne de valeur analytique, nous lançons un vaste chantier de modernisation de notre architecture data. Nous recherchons un Chef de Projet Data pour piloter cette trajectoire, en lien avec les métiers (billetterie, marketing, merchandising, commerce, sportif), les équipes IT et les partenaires externes, tout en posant les bases d’une gouvernance et d’une qualité des données robustes.
Le chef de projet Data et IA aura pour enjeux principaux de :
- Piloter des projets data d’envergure
- Assurer la qualité des données
- Accompagner les métiers et l’équipe data pour déployer des use cases
Missions principales
1. Déploiement d’une architecture data moderne
- Piloter le projet de modernisation de l’architecture data (data lakehouse, cloud, ingestion transformation)
- Coordonner les parties prenantes internes (IT, data engineer, métiers) et externes (prestataires, éditeurs)
- Mettre en place une méthodologies projet
- Spécifier les use cases data et IA
- Participer à la définition de la roadmap et à la priorisation des use cases data et IA
- Animer les instances de pilotage de projet
- Assurer le reporting projets
- Garantir le respect des délais et la qualité des prestations délivrées par les équipes techniques en adéquation avec les besoins exprimés par les équipes métiers
- Participer au choix de solutions technologiques
2. Gouvernance et qualité des données
- Mettre en place les outils et processus de gestion de la qualité des données (data profiling, monitoring, alerting)
- Définir les règles de qualité avec les métiers et mettre en place les indicateurs associés
- Accompagner les référents métiers dans l’appropriation des bonnes pratiques (data ownership, catalogage, documentation)
- Être garant de la fiabilité des données exploitées dans les cas d’usage analytiques et opérationnels
3. Data Quality
- Travailler en continu la qualité des données (dédoublonnage, enrichissement, imports, qualification…)
- Garantir le bon échange d’informations entre les différents outils qui exploitent de la donnée en collaboration avec l’IT et les équipes digitales
Profil requis
Formation et expérience
- Bac+5 en informatique, data, ingénierie ou école de commerce avec spécialisation data/IT
- Expérience confirmée d’au moins 5 ans, en gestion de projets data, IA ou IT, dans des environnements complexes
- Connaissance des architectures data modernes (lake house, ELT, cloud)
- Anglais courant
Compétences techniques
- Bonne maîtrise des écosystèmes cloud et des architectures data, idéalement de Snowflake
- Compréhension des problématiques de data gouvernance (catalogue, lineage, ownership)
- Connaissance de l’écosystème IA et veille active sur le sujet
- Maîtrise de SQL
- Bonne connaissance de PowerBI
- La connaissance de l’environnement Salesforce est un plus
- La connaissance de Python est un plus
- Connaissances juridiques et réglementaires de la gestion des données (RGPD)
Soft skills :
- Capacité à travailler en équipe
- Excellente communication
- Esprit analytique et rigueur
- Proactivité et autonomie
- Ouverture / veille active
Nos avantages :
- Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition)
- Un parcours d’intégration unique
- La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires
- Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Pour postuler, c’est ici.