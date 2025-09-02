Offre Emploi : Chargé(e) de Génération de Leads & Outils de Vente – PSG

Le Département Stadium Revenus du Paris Saint-Germain recherche un Lead Generation & Sales Tools Officer pour renforcer ses équipes. Vous serez en charge de générer des leads en prospectant des nouveaux clients qui permettront le développement du Chiffre d’Affaires des Hospitalités.

Responsabilités

Commercialiser nos offres d’Hospitalités (abonnements et places au match) ;

Identification des leviers de génération de leads adaptés à chaque produit ;

Analyse du parcours des prospects pour qu’ils passent de la découverte des produits ou des services à l’acte d’achat ;

Elaboration des segmentations et des stratégies de maturation de prospects (lead nurturing) ;

Gérer les campagnes de lead generation (ciblage, set up des campagnes, reporting) ;

Créer les supports de vente qui seront intégrés aux différentes campagnes de lead generation et de prospection

Rédiger les messages promotionnels relatifs aux campagnes de prospection ;

Prospecter de nouveaux clients (Sociétés) ;

Réaliser les présentations des offres au cours d’entretiens téléphoniques ;

Tenir à jour les outils de reporting.

Profil

De formation Bac +5 ou Bac + 3 dans le domaine commercial ou marketing, vous avez une première expérience réussie dans la vente de produit B to B ou d’expérience.

Vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.

Vous faites aussi preuve d’une bonne capacité d’analyse et de compétences rédactionnelles.

Compétences

Bonnes connaissances du club et de la marque Paris Saint Germain

Connaissances des solutions de Lead Generation

Force de proposition, capacité créative et novatrice

Rigueur

Excellent relationnel

Bon rédactionnel

Être à l’aise avec les chiffres

Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral

Ce poste en CDI est à pourvoir dès maintenant au sein de la Factory PSG située à Boulogne-Billancourt.

