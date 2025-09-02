Offre Emploi : Chargé(e) de Génération de Leads & Outils de Vente – PSG

Le Département Stadium Revenus du Paris Saint-Germain recherche un Lead Generation & Sales Tools Officer pour renforcer ses équipes. Vous serez en charge de générer des leads en prospectant des nouveaux clients qui permettront le développement du Chiffre d’Affaires des Hospitalités.
Responsabilités
- Commercialiser nos offres d’Hospitalités (abonnements et places au match) ;
- Identification des leviers de génération de leads adaptés à chaque produit ;
- Analyse du parcours des prospects pour qu’ils passent de la découverte des produits ou des services à l’acte d’achat ;
- Elaboration des segmentations et des stratégies de maturation de prospects (lead nurturing) ;
- Gérer les campagnes de lead generation (ciblage, set up des campagnes, reporting) ;
- Créer les supports de vente qui seront intégrés aux différentes campagnes de lead generation et de prospection
- Rédiger les messages promotionnels relatifs aux campagnes de prospection ;
- Prospecter de nouveaux clients (Sociétés) ;
- Réaliser les présentations des offres au cours d’entretiens téléphoniques ;
- Tenir à jour les outils de reporting.
Profil
- De formation Bac +5 ou Bac + 3 dans le domaine commercial ou marketing, vous avez une première expérience réussie dans la vente de produit B to B ou d’expérience.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.
- Vous faites aussi preuve d’une bonne capacité d’analyse et de compétences rédactionnelles.
Compétences
- Bonnes connaissances du club et de la marque Paris Saint Germain
- Connaissances des solutions de Lead Generation
- Force de proposition, capacité créative et novatrice
- Rigueur
- Excellent relationnel
- Bon rédactionnel
- Être à l’aise avec les chiffres
- Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
Ce poste en CDI est à pourvoir dès maintenant au sein de la Factory PSG située à Boulogne-Billancourt.
Pour postuler, c’est ici.