Offre Emploi : Chargé(e) de Génération de Leads & Outils de Vente – PSG

ParRessources Humaines
2 septembre 2025

Le Département Stadium Revenus du Paris Saint-Germain recherche un Lead Generation & Sales Tools Officer pour renforcer ses équipes. Vous serez en charge de générer des leads en prospectant des nouveaux clients qui permettront le développement du Chiffre d’Affaires des Hospitalités.

Responsabilités

  • Commercialiser nos offres d’Hospitalités (abonnements et places au match) ;
  • Identification des leviers de génération de leads adaptés à chaque produit ;
  • Analyse du parcours des prospects pour qu’ils passent de la découverte des produits ou des services à l’acte d’achat ;
  • Elaboration des segmentations et des stratégies de maturation de prospects (lead nurturing) ;
  • Gérer les campagnes de lead generation (ciblage, set up des campagnes, reporting) ;
  • Créer les supports de vente qui seront intégrés aux différentes campagnes de lead generation et de prospection
  • Rédiger les messages promotionnels relatifs aux campagnes de prospection ;
  • Prospecter de nouveaux clients (Sociétés) ;
  • Réaliser les présentations des offres au cours d’entretiens téléphoniques ;
  • Tenir à jour les outils de reporting.

Profil

  • De formation Bac +5 ou Bac + 3 dans le domaine commercial ou marketing, vous avez une première expérience réussie dans la vente de produit B to B ou d’expérience.
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre vivacité, votre sens de la négociation et votre relationnel.
  • Vous faites aussi preuve d’une bonne capacité d’analyse et de compétences rédactionnelles.

Compétences

  • Bonnes connaissances du club et de la marque Paris Saint Germain
  • Connaissances des solutions de Lead Generation
  • Force de proposition, capacité créative et novatrice
  • Rigueur
  • Excellent relationnel
  • Bon rédactionnel
  • Être à l’aise avec les chiffres
  • Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral

Ce poste en CDI est à pourvoir dès maintenant au sein de la Factory PSG située à Boulogne-Billancourt.

Pour postuler, c’est ici.

