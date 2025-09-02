Offre Emploi : Chargé(e) d’ADV et Billetterie – Stade Rochelais

Rugby et Basket, le Stade Rochelais se développe chaque année en s’appuyant sur ses valeurs de Progrès, Engagement, Solidarité et Respect. En plus de nos sportifs, le Stade Rochelais regroupe près de 100 salariés, sur des fonctions supports administratives, de merchandising et de restauration.
Profil
Rattaché(é) à la Direction commerciale du Stade Rochelais, le/la Chargé(e) d’Administration des Ventes et billetterie BtoB a une importance capitale dans le fonctionnement du Stade Rochelais, dont la structuration financière est basée en grand partie sur la clientèle BtoB.
Il/elle a pour tâche principale le suivi de cette clientèle BtoB du club (rugby et basket), ainsi que des ventes et des commandes et intervient sur le processus lié à la billetterie des clients BtoB.
Compétences
- Rigueur et organisation
- Adaptabilité
- Relationnel clientèle
- Réactivité/anticipation
- Discrétion
- Travail en équipe
- Connaissance du monde du sport professionnel souhaitée
Missions
- Suivi administratif et contractuel des clients BtoB :
- Mise à jour de la base de données du club, des conventions de partenariats, des fichiers clients etc…
- Gestion et suivi des bons de commande / devis des clients BtoB et mise à jour des tableaux de bord associés
- Facturation :
- Transmission des bons de commande au service comptable
- Relances des impayés et suivi du « dû client »
- Billetterie BtoB :
- Enregistrement et envoi des commandes des clients BtoB et VIP
- Gestion des litiges, en lien avec la Responsable ADV, lors des rencontres à domicile du club de rugby
- Préparation des outils de commercialisation en lien avec les commerciaux et la Direction Marketing du club
Référent
- Directeur commercial ;
- Responsable ADV et billetterie BtoB.
Statut
- Salarié(e) de la SAS Stade Rochelais
- Contrat : CDI
- Période d’essai : 2 mois
- Temps de travail : 35h/semaine (présence lors des jours de match à domicile du club de rugby)
- CCN du Sport : Technicien – groupe 3
- Salaire : 2 200€ bruts mensuels + bénéficie de l’accord d’intéressement + prise en charge de la mutuelle
- Lieu de travail : Siège du club – La Rochelle
