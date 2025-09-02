Offre Emploi : Chargé(e) d’ADV et Billetterie – Stade Rochelais

Rugby et Basket, le Stade Rochelais se développe chaque année en s’appuyant sur ses valeurs de Progrès, Engagement, Solidarité et Respect. En plus de nos sportifs, le Stade Rochelais regroupe près de 100 salariés, sur des fonctions supports administratives, de merchandising et de restauration.

Profil

Rattaché(é) à la Direction commerciale du Stade Rochelais, le/la Chargé(e) d’Administration des Ventes et billetterie BtoB a une importance capitale dans le fonctionnement du Stade Rochelais, dont la structuration financière est basée en grand partie sur la clientèle BtoB.

Il/elle a pour tâche principale le suivi de cette clientèle BtoB du club (rugby et basket), ainsi que des ventes et des commandes et intervient sur le processus lié à la billetterie des clients BtoB.

Compétences

Rigueur et organisation

Adaptabilité

Relationnel clientèle

Réactivité/anticipation

Discrétion

Travail en équipe

Connaissance du monde du sport professionnel souhaitée

Missions

Suivi administratif et contractuel des clients BtoB : Mise à jour de la base de données du club, des conventions de partenariats, des fichiers clients etc… Gestion et suivi des bons de commande / devis des clients BtoB et mise à jour des tableaux de bord associés

Facturation : Transmission des bons de commande au service comptable Relances des impayés et suivi du « dû client »

Billetterie BtoB : Enregistrement et envoi des commandes des clients BtoB et VIP Gestion des litiges, en lien avec la Responsable ADV, lors des rencontres à domicile du club de rugby

Préparation des outils de commercialisation en lien avec les commerciaux et la Direction Marketing du club

Référent

Directeur commercial ;

Responsable ADV et billetterie BtoB.

Statut

Salarié(e) de la SAS Stade Rochelais

Contrat : CDI

Période d’essai : 2 mois

Temps de travail : 35h/semaine (présence lors des jours de match à domicile du club de rugby)

CCN du Sport : Technicien – groupe 3

Salaire : 2 200€ bruts mensuels + bénéficie de l’accord d’intéressement + prise en charge de la mutuelle

Lieu de travail : Siège du club – La Rochelle

Pour postuler, c’est ici.