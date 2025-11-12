Offre Emploi : Assistant Formation (F/H) – PSG

La Direction de l’Education du Paris Saint Germain recrute un/une Assistant(e) d’éducation centre de formation pré formation en CDD.

Il/elle aura pour principal objectif d’assurer la surveillance et l’encadrement des jeunes mineurs et majeurs pendant leur journée au sein du Centre de Formation et de Préformation. Mais également de participer à la proposition et à l’animation des activités culturelles, ludiques, socio-éducatives et scolaires du Campus de Poissy (78) dans le but de placer les jeunes dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective permettant leur épanouissement.

MISSIONS :

Surveillance des personnes

Garantir la sécurité, le respect des droits et du règlement intérieur de l’établissement

Veiller au respect de la séparation des espaces et à leurs accès entre les différentes populations (formation masculine, formation féminine, préformation)

Surveiller la ponctualité et l’assiduité des jeunes lors de leurs activités (repas, cours, études, sorties…) et relever les éventuels écarts de conduite

Évacuer les personnes, les mettre en sécurité en cas d’accident, d’incendie et guider les secours

Alerter son responsable hiérarchique de toute inquiétude fondée concernant un jeune en difficulté

Accompagnement / Animation

Accompagner les jeunes dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité, à savoir notamment respect de l’hygiène, respect des locaux, respect des règles de sécurité

Veiller au rangement du matériel pédagogique, des espaces communs et à la propreté des parties communes et des chambres des jeunes dans un esprit de préservation des lieux et de respect des règles écologiques et d’hygiène

Assurer et/ou participer au transport des jeunes sur les différents lieux : centre d’examens scolaires, gare, domicile, rendez-vous extérieurs, sorties pédagogiques, navettes quotidiennes…

Proposer et animer des activités de loisirs pour les jeunes lors des moments de détente et/ou vacances en lien avec le N+1

Encadrer et participer à l’animation des sorties pédagogiques, des ateliers socio-éducatifs, des événements club

Veiller à l’hygiène alimentaire des jeunes en dehors des repas gérés par le club

Sécurité des locaux et des équipements

Réparer les dégradations, les incidents, et éviter son responsable, ou le PC securite

Mise en œuvre des protocoles de mise en sécurité et des procédures d’alerte

Veiller au respect des consignes d’hygiène et de sécurité des locaux

Communication et travail en équipe

Interlocuteur privilégié auprès de son responsable pour bilanter la vie quotidienne des jeunes du centre de formation de manière hebdomadaire

Participer aux réunions hebdomadaires concernant le fonctionnement du Campus

Recueil et transmission d’informations en utilisant les documents et les temps de liaison, selon les protocoles en vigueur définis par l’employeur

Production et mise à jour de documents partagés permettant le bon encadrement des jeunes

COMPÉTENCES :

Titulaire du permis B + véhicule

Règles de sécurité

Accueillir et intégrer les nouveaux jeunes

Animer et encadrer une équipe de jeunes

Mener des activités de soutien scolaire

Promouvoir l’esprit d’équipe

Être diplomate

Habileté à gérer des conflits

Travailler en mode projet

PROFIL :

Expériences significatives en CLSH et en direction de centre de loisir et/ou de colonies

Excellent relationnel et esprit d’équipe

Très bonnes capacités d’écoute

Être pédagogue

Être fort de caractère

Sens de la confidentialité

Être exemplaire

FORMATION:

Titulaire BAFD ou diplôme d’éducateur ou équivalent

Certificat de formation à la sécurité (diplôme PSC1)

Ce poste est à pourvoir en CDD, dès que possible, dans nos locaux basés à Poissy (78).