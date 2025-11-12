Offre Stage : Administrateur des Ventes et Chargé de Clientèle (H/F) – OGC Nice

La SASP OGC Nice, Club de Football Professionnel évoluant en Ligue 1 McDonald’s, recherche un Administrateur des ventes et Chargé de clientèle en stage.

Au sein du département commercial de l’OGC Nice, vous aurez pour mission d’assister le pôle commercial et billetterie dans leurs missions. À ce titre vos taches liées à cette activité seront :

1. Administration des ventes (mission principale)

Traiter les bons de commande (clients VIP, entreprises, partenaires, etc.) ;

Suivre les encaissements, assurer la facturation et les relances de paiement ;

Éditer les billets via l’outil de billetterie et transmettre les commandes (billets, e-billets, abonnements) aux clients ;

Participer à la prospection et à la qualification de bases de données commerciales ;

Anticiper et gérer les litiges clients éventuels.

Être présent(e) les veilles et jours de match pour traiter les dernières demandes.

2. Relation client

Répondre aux appels et mails entrants du service client ;

Conseiller les interlocuteurs en identifiant leurs besoins et en leur proposant des solutions adaptées à leurs situations ;

Être force de proposition dans la conception des offres billetterie de l’OGC Nice

Participer à la réalisation d’enquêtes de satisfaction clients ;

Réaliser des appels sortants pour mener à bien des campagnes de prospection ou de fidélisation ;

Enregistrer les informations clients sur les logiciels métiers (CRM, outil billetterie).

Votre profil :

Organisé(e) et à l’écoute, vous disposez d’une excellente élocution et de très bonnes qualités rédactionnelles.

Vous aimez travailler en équipe et vous faites preuve d’une aisance relationnelle.

Prise de fonction : Début janvier 2026.

Pour postuler, c’est ici.