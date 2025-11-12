Offre Stage : Assistant Partenariat Sport (H/F) – RMC

Le groupe RMC BFM, 3ème groupe média privé français, s’appuie sur une offre éditoriale qui allie qualité de l’information en continu nationale comme régionale et richesse de divertissement. NextProd gère l’ensemble de la production pour les chaines TV et radios du groupe : BFMTV, BFM BUSINESS, BFM en régions, RMC DECOUVERTE, RMC STORY, RMC SPORT…

MISSIONS

Au sein du service communication, relations publiques et partenariats de RMC BFM Ads (la régie publicitaire des marques média RMC et BFM) vos missions principales seront :

Assurer la relation quotidienne avec les partenaires

Déployer les contreparties contractuelles des différents partenaires (clubs, ligues, fédérations et organisateurs d’évènements)

Garantir la visibilité et la promotion de la marque RMC sur les évènements (in-stadia, média, digitales, événements…)

Garantir le lien avec les équipes internes

Gérer les hospitalités liées aux partenariats, en lien avec l’équipe des relations publiques

Piloter la mise en place des jeux concours avec les équipes interactivités RMC

Coordonner la mise en ligne des campagnes promotionnelles avec les équipes planning et diffusion

Superviser la production des spots audio avec l’équipe dédiée

Suivi de la facturation et des contrats d’échange

COMPÉTENCE ET QUALITÉ REQUISE

Grande rigueur, organisation, autonomie

Excellent relationnel

Aisance rédactionnelle

Intérêt pour le sport & l’actu

Capacité à analyser des situations complexes et proposer des solutions efficaces

Maîtrise des outils informatiques (pack office)

PROFIL

Bac +4/5 Type université ou école communication/publicité/commerce

Convention de stage obligatoire

PÉRIODE

6 mois à temps plein à partir du 5 janvier 2026 (stage en alternance impossible)

RÉMUNÉRATION

Salaire : 669,90€

Remboursement à 75% du titre de transport

Tickets Restaurant d’une valeur faciale de 10,50€ par jour travaillé pris en charge à 50% par l’employeur

Toutes nos offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler, c’est ici.