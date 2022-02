Offre Emploi : Attaché(e) de presse, relations médias – Sport Market

ATTACHÉ(E) DE PRESSE / RELATIONS MÉDIAS

Type de contrat

Temps plein

CDI dès que possible

Basé à Saint-Cloud (92)

SPORT MARKET en quelques mots

Agence conseil en communication indépendante, Sport Market promeut le sport auprès des acteurs publics et privés, comme un outil durable d’action en faveur du bien commun. Fondée en 2001, devenue société à mission en 2021, Sport Market accompagne ses clients dans tout ou partie de leur cycle de communication dans le sport : du conseil pour construire ou réorienter les politiques sportives ou de partenariats sportifs, à la mise en œuvre pour déployer les campagnes de communication et les plans d’actions. L’agence s’est donnée comme feuille de route de valoriser tout le potentiel du sponsoring sportif, en articulant « Sponsoring d’émotion » et « Sponsoring à mission ».

Descriptif du poste

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients sur des problématiques de communication au sein de l’univers du sport, l’agence Sport Market recherche un ou une attaché(e) de presse. Vous travaillerez pour différents comptes clients de l’agence aussi bien des marques, des start-up, des ayants droits, des associations ou encore des industriels du sport. Les missions porteront à la fois sur des RP corporate, événementielles ou produits. Une bonne connaissance des médias français, des enjeux de communication des annonceurs et du sport sont nécessaires pour ce poste.

Missions

Sous la responsabilité du responsable du pôle médias, l’attaché(e) de presse aura pour missions :

– La participation à la définition des messages et des plans d’actions RP pour l’ensemble des clients,

– La contribution à certaines recommandation « new biz » sur le volet « relations médias »,

– La rédaction des outils médias : alertes, invitations, communiqués, dossiers de presse…

– Le ciblage des supports et des journalistes, l’élaboration et le suivi des listings presse

– La diffusion des outils et contenus médias,

– La gestion des demandes entrantes et les relances téléphoniques,

– La recherche d’angles et la proposition de sujets,

– L’organisation d’interviews et la préparation des argumentaires pour les porte-parole,

– La gestion et la participation à des événements (conférence de presse, voyage de presse …)

– La gestion de la veille quotidienne et la réalisation des revues de presse,

– La réalisation des bilans avec une analyse qualitative et quantitative des retombées,

– La participation au reporting client.

Profil

Le candidat ou la candidate devra bénéficier d’une expérience de 2 à 3 ans en tant que attaché(e) de presse. Une expérience en agence est un plus.

Qualités requises

Grande aisance rédactionnelle, parfaite maîtrise de l’orthographe et de la grammaire, capacité d’anticipation et de conviction, maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral, sens de l’organisation, esprit d’initiative et curiosité. Connaissance impérative du métier d’attaché de presse, des médias et des outils impératives.

Notre agence est devenue « entreprise à mission » en 2021, pour contribuer à transformer positivement la société par le sport. Un intérêt pour les enjeux de société sera également un plus.

Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Tiphaine Poulain tpoulain@sportmarket.fr