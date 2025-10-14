Offre Emploi : Brand Activation Office (F/H) – PSG

VOS MISSIONS
- Gestion de projet : conception, production, suivi et livraison
- Production et logistique des éléments nécessaires à l’organisation des animations du Paris Saint-Germain les jours de match, tels que le protocole d’avant-match, les animations de mi-temps, etc.
- Soutien aux différentes équipes opérationnelles du stade
- Coordination des prestataires externes et des différents départements du PSG pour assurer la bonne exécution des tâches
- Gestion des événements hors match
- Participation aux tournées internationales du club
- Suivi des discussions avec les promoteurs et les organisateurs internationaux, y compris les aspects juridiques et les appels d’offres
- Visites préalables sur site, rapports et recommandations
- Gestion des besoins des délégations avant, pendant et après les tournées
- Supervision de la production de tous les supports nécessaires : briefing des designers, coordination avec les prestataires et suivi de la production
- Fournir un soutien pour les besoins logistiques
- Gestion de la partie opérationnelle des activations internationales de la marque
Ce poste est à pourvoir en CDI, dans nos locaux basés à Boulogne-Billancourt (des déplacements seront à prévoir en France et à l’étranger.)
PROFIL RECHERCHE
De formation Bac +5 en commerce ou marketing, vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans l’organisation d’évènements sportifs.
Compétences :
- Anglais courant indispensable (oral et écrit)
- Solides connaissances et intérêt pour le marketing sportif et l’événementiel.
- Rigoureux, proactif, dynamique, adaptable et organisé.
- Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office : Outlook, Excel, Word, Powerpoint…) et une bonne connaissance des réseaux sociaux ;
- Intelligence situationnelle et excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français
- Permis B
Pour postuler, c’est ici.