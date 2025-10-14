Offre Emploi : Brand Activation Office (F/H) – PSG

VOS MISSIONS

Gestion de projet : conception, production, suivi et livraison

Production et logistique des éléments nécessaires à l’organisation des animations du Paris Saint-Germain les jours de match, tels que le protocole d’avant-match, les animations de mi-temps, etc.

Soutien aux différentes équipes opérationnelles du stade

Coordination des prestataires externes et des différents départements du PSG pour assurer la bonne exécution des tâches

Gestion des événements hors match

Participation aux tournées internationales du club

Suivi des discussions avec les promoteurs et les organisateurs internationaux, y compris les aspects juridiques et les appels d’offres

Visites préalables sur site, rapports et recommandations

Gestion des besoins des délégations avant, pendant et après les tournées

Supervision de la production de tous les supports nécessaires : briefing des designers, coordination avec les prestataires et suivi de la production

Fournir un soutien pour les besoins logistiques

Gestion de la partie opérationnelle des activations internationales de la marque

Ce poste est à pourvoir en CDI, dans nos locaux basés à Boulogne-Billancourt (des déplacements seront à prévoir en France et à l’étranger.)

PROFIL RECHERCHE

De formation Bac +5 en commerce ou marketing, vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans l’organisation d’évènements sportifs.

Compétences :

Anglais courant indispensable (oral et écrit)

Solides connaissances et intérêt pour le marketing sportif et l’événementiel.

Rigoureux, proactif, dynamique, adaptable et organisé.

Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office : Outlook, Excel, Word, Powerpoint…) et une bonne connaissance des réseaux sociaux ;

Intelligence situationnelle et excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français

Permis B

Pour postuler, c’est ici.