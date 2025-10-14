Réseaux Sociaux

Offre Emploi : Brand Activation Office (F/H) – PSG

14 octobre 2025

VOS MISSIONS

  • Gestion de projet : conception, production, suivi et livraison
  • Production et logistique des éléments nécessaires à l’organisation des animations du Paris Saint-Germain les jours de match, tels que le protocole d’avant-match, les animations de mi-temps, etc.
  • Soutien aux différentes équipes opérationnelles du stade
  • Coordination des prestataires externes et des différents départements du PSG pour assurer la bonne exécution des tâches
  • Gestion des événements hors match
  • Participation aux tournées internationales du club
  • Suivi des discussions avec les promoteurs et les organisateurs internationaux, y compris les aspects juridiques et les appels d’offres
  • Visites préalables sur site, rapports et recommandations
  • Gestion des besoins des délégations avant, pendant et après les tournées
  • Supervision de la production de tous les supports nécessaires : briefing des designers, coordination avec les prestataires et suivi de la production
  • Fournir un soutien pour les besoins logistiques
  • Gestion de la partie opérationnelle des activations internationales de la marque

Ce poste est à pourvoir en CDI, dans nos locaux basés à Boulogne-Billancourt (des déplacements seront à prévoir en France et à l’étranger.)

PROFIL RECHERCHE

De formation Bac +5 en commerce ou marketing, vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience dans l’organisation d’évènements sportifs.

Compétences :

  • Anglais courant indispensable (oral et écrit)
  • Solides connaissances et intérêt pour le marketing sportif et l’événementiel.
  • Rigoureux, proactif, dynamique, adaptable et organisé.
  • Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office : Outlook, Excel, Word, Powerpoint…) et une bonne connaissance des réseaux sociaux ;
  • Intelligence situationnelle et excellentes capacités rédactionnelles en anglais et en français
  • Permis B

Pour postuler, c’est ici.

