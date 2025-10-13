Offre Stage : Assistant(e) Chef de Projet – Sport Market

Sport Market recherche un(e) Assistant(e) Chef de Projet H/F pour une durée de 6 mois à partir de Janvier 2026.

Convaincue de la capacité du sport à transformer positivement la société, l’agence Sport Market est spécialisée dans la conception et le déploiement de campagnes de communication dans le sport. Elle forme et accompagne ses stagiaires pour qu’ils appréhendent mieux le secteur du sport business et ses évolutions.

Missions, sous la supervision d’un Chef de Projet

– Participer au conseil des clients sur leurs campagnes et activations, en lien avec les expertises internes de l’agence : planning stratégique, relations médias et influenceurs, événementiel, digital (exemples : RATP, MAIF, La Mie Câline, Optimum Nutrition, l’association Sine Qua Non…)

– Suivi opérationnel des projets : prises de briefs, brainstormings, recommandations pour proposer des campagnes originales, engageantes et innovantes, gestion des plannings.

– Contribuer à la veille du secteur du sport business, réaliser des benchmarks sur les innovations et activations du sport et de la communication en général.

– Community management : contribuer aux conseils, à la création et à la diffusion des contenus des clients sur leurs réseaux sociaux.

– Analyser les résultats des stratégies et opérations menées pour les clients de l’agence.

– Participer aux événements organisés par l’agence pour ses clients.

Profil recherché

– Etudiant(e) en 1ère ou 2nd année de Master Management, Marketing ou Communication

– Autonome, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Curieux et proactif

– Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle

– Maîtrise de la suite Office

– Connaissance de la suite Adobe serait un plus

– Maitrise de l’anglais

Informations complémentaires

– Convention de stage obligatoire

– Prise en charge de 100% du titre de transport et 50% des tickets restaurants

– Durée de stage : 6 mois à temps plein

– Rémunération : 750€ / mois

– Lieu : 11 rue d’Orléans, 92210 Saint Cloud

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email à l’adresse : stage@sportmarket.fr avec l’objet : STAGE JANVIER 2026