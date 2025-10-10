Réseaux Sociaux

Offre Emploi : Chargé de Mission Partenariats & Mécénat (H/F) – Fédération Française de Tennis de Table

10 octobre 2025
Sous l’autorité du Directeur Marketing & Communication et au sein d’une équipe de 7 personnes, le ou la chargé(e) de mission partenariats & mécénat participera à la stratégie de sponsoring et mécénat de la Fédération, à la construction et à la commercialisation de ses différentes offres, et à l’activation et suivi des actions menées avec les partenaires et les mécènes.
LES MISSIONS GÉNÉRALES

  • Suivi des contrats de partenariats et mise en œuvre des différentes opérations d’activation ;
  • Participation aux travaux de prospection avec l’agence marketing, préparation et participation aux rendez-vous ;
  • Rédaction de bilans et évaluation du ROI des partenariats ;
  • Accompagnement des projets de la Fondation Jacques Secretin et animation du réseau des mécènes ;
  • Participation aux missions du service Marketing & Communication et aux événements organisés par la Fédération ;

LES COMPÉTENCES ATTENDUES

  • Très bonne connaissance des stratégies de sponsoring et des techniques de communication pour promouvoir les assets marketing de la Fédération ;
  • Bonne connaissance juridique des contrats et usages du sponsoring sportif ;
  • Résolution de problèmes : comprendre les enjeux des partenaires et identifier des activations pour y répondre ;
  • Flexibilité : s’adapter à des environnements, des interlocuteurs et des situations variées ;
  • Relationnel : établir et maintenir des relations professionnelles solides ;
  • Esprit d’équipe : savoir travailler en collaboration avec des équipes internes et externes ;
  • La connaissance des dispositifs de mécénat est un plus.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE
3, rue Dieudonné Costes, 75013 Paris

  • Pour postuler, envoyez votre candidature par e-mail à : recrutement@fftt.email
