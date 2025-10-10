Offre Emploi : Chargé de Mission Partenariats & Mécénat (H/F) – Fédération Française de Tennis de Table

Sous l’autorité du Directeur Marketing & Communication et au sein d’une équipe de 7 personnes, le ou la chargé(e) de mission partenariats & mécénat participera à la stratégie de sponsoring et mécénat de la Fédération, à la construction et à la commercialisation de ses différentes offres, et à l’activation et suivi des actions menées avec les partenaires et les mécènes.

LES MISSIONS GÉNÉRALES Suivi des contrats de partenariats et mise en œuvre des différentes opérations d’activation ;

Participation aux travaux de prospection avec l’agence marketing, préparation et participation aux rendez-vous ;

Rédaction de bilans et évaluation du ROI des partenariats ;

Accompagnement des projets de la Fondation Jacques Secretin et animation du réseau des mécènes ;

Participation aux missions du service Marketing & Communication et aux événements organisés par la Fédération ; LES COMPÉTENCES ATTENDUES Très bonne connaissance des stratégies de sponsoring et des techniques de communication pour promouvoir les assets marketing de la Fédération ;

Bonne connaissance juridique des contrats et usages du sponsoring sportif ;

Résolution de problèmes : comprendre les enjeux des partenaires et identifier des activations pour y répondre ;

Flexibilité : s’adapter à des environnements, des interlocuteurs et des situations variées ;

Relationnel : établir et maintenir des relations professionnelles solides ;

Esprit d’équipe : savoir travailler en collaboration avec des équipes internes et externes ;

La connaissance des dispositifs de mécénat est un plus. FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

3, rue Dieudonné Costes, 75013 Paris