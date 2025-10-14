Offre Emploi : Juriste Droit des Affaires H/F – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un CDI à pourvoir à partir du mois de décembre, nous recherchons un(e) Juriste en droit des affaires. Rattaché(e) à la Responsable du service des affaires juridiques générales, vous interviendrez au cœur des problématiques contractuelles entre la Fédération Française de Football, ses partenaires, clients et fournisseurs, dans les domaines du droit des affaires, du marketing et de la propriété intellectuelle.

Missions

1. Rédaction et suivi contractuel : Élaborer, rédiger, négocier et assurer le suivi des contrats dans les domaines suivants

Droit des affaires : prestations de services, prestations intellectuelles, achats, ventes, sous-traitance, location, cahiers des charges…

Marketing : contrats de partenariat, licensing, validation juridique des opérations promotionnelles, droit à l’image…

Exploitation audiovisuelle : contrats de diffusion, production audiovisuelle, réalisation de documentaires/films…

Propriété intellectuelle : acquisition et cession de droits d’auteur (photos, vidéos), contrats de représentation, licences de marque, agences de communication…

Informatique et nouvelles technologies : contrats de licence de logiciel, maintenance, hébergement, SaaS…

Marchés privés de travaux : contrats de maîtrise d’œuvre, actes d’engagement…

2. Protection des données personnelles

En lien avec le DPO, veiller au respect de la réglementation applicable (RGPD, loi Informatique et Libertés…).

3. Droit de la concurrence et de la consommation

Rédiger les conditions générales de vente (billetterie, boutique en ligne…) et d’utilisation (sites web, applications) ;

Élaborer les règlements de jeux et valider les opérations promotionnelles/publicitaires ;

Veiller au respect des réglementations en vigueur.

4. Conseil juridique interne

Apporter conseil et support aux équipes opérationnelles et au management ;

Rédiger des notes et recommandations dans les domaines du droit des affaires, de la concurrence, de la consommation, de la propriété intellectuelle… ;

Assurer une veille juridique ;

Suivre les réglementations françaises, européennes, internationales et sportives (FIFA, UEFA…).

5. Gestion du précontentieux