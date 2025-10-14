Offre Emploi : Juriste Droit des Affaires H/F – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un CDI à pourvoir à partir du mois de décembre, nous recherchons un(e) Juriste en droit des affaires. Rattaché(e) à la Responsable du service des affaires juridiques générales, vous interviendrez au cœur des problématiques contractuelles entre la Fédération Française de Football, ses partenaires, clients et fournisseurs, dans les domaines du droit des affaires, du marketing et de la propriété intellectuelle.
Missions
1. Rédaction et suivi contractuel : Élaborer, rédiger, négocier et assurer le suivi des contrats dans les domaines suivants
- Droit des affaires : prestations de services, prestations intellectuelles, achats, ventes, sous-traitance, location, cahiers des charges…
- Marketing : contrats de partenariat, licensing, validation juridique des opérations promotionnelles, droit à l’image…
- Exploitation audiovisuelle : contrats de diffusion, production audiovisuelle, réalisation de documentaires/films…
- Propriété intellectuelle : acquisition et cession de droits d’auteur (photos, vidéos), contrats de représentation, licences de marque, agences de communication…
- Informatique et nouvelles technologies : contrats de licence de logiciel, maintenance, hébergement, SaaS…
- Marchés privés de travaux : contrats de maîtrise d’œuvre, actes d’engagement…
2. Protection des données personnelles
- En lien avec le DPO, veiller au respect de la réglementation applicable (RGPD, loi Informatique et Libertés…).
3. Droit de la concurrence et de la consommation
- Rédiger les conditions générales de vente (billetterie, boutique en ligne…) et d’utilisation (sites web, applications) ;
- Élaborer les règlements de jeux et valider les opérations promotionnelles/publicitaires ;
- Veiller au respect des réglementations en vigueur.
4. Conseil juridique interne
- Apporter conseil et support aux équipes opérationnelles et au management ;
- Rédiger des notes et recommandations dans les domaines du droit des affaires, de la concurrence, de la consommation, de la propriété intellectuelle… ;
- Assurer une veille juridique ;
- Suivre les réglementations françaises, européennes, internationales et sportives (FIFA, UEFA…).
5. Gestion du précontentieux
- Traiter les litiges commerciaux, les cas de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de protection des droits des partenaires officiels.
Notre candidat idéal
Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac +5 en droit (de préférence en droit des affaires et propriété intellectuelle) et justifiez de 2 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’analyse aiguisé et vos excellentes qualités rédactionnelles ;
- Rigoureux(se), réactif(ve) et pragmatique, vous appréciez le travail en équipe ;
- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et possédez de solides compétences rédactionnelles.
Pour postuler, c’est ici.