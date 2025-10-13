Offre Stage : Service Digital (H/F) – FC Lorient

Le FC Lorient est un club de football fondé en 1926, qui évolue au niveau professionnel depuis 1967 et dispute cette saison le championnat de Ligue 1 Mc Donald’s. Parmi ses nombreuses initiatives dans le domaine du digital, le FC Lorient a investi avec succès le monde du eSport en participant au championnat organisé par la Ligue de Football Professionnel, la eLigue 1 McDonalds, que le club a remporté 5 fois d’affilée de 2021 à 2025. Le FCL défendra son titre cette saison encore et recherche aujourd’hui un stagiaire pour contribuer à la gestion de l’équipe eSport et à l’administration des réseaux sociaux.
Descriptif
Au sein du service digital, sous la supervision du Responsable Digital/ Team manager eSport, vous participerez à la gestion de l’équipe eSport du club et aux autres missions du service. Vous serez également amené, en lien avec le Responsable Communication, à contribuer aux initiatives du service communication. Concrètement, vous aurez pour principales missions :• La participation au suivi de l’équipe eSport :
- Animation du compte X FCL eSport et des comptes Instagram et TiktoK du FC Lorient
pour ce qui a trait au eSport, en lien avec le service communication.
- Live tweet des matchs de l’équipe (eLigue1 et autres compétitions EA Sport FC).
- Lien avec les organisateurs des compétitions disputées par l’équipe (la LFP pour la
eLigue 1, la FFF pour l’eCoupe de France, etc.).
- Assistance à la gestion de l’équipe (inscription aux compétitions, logistique :
réservation transports, hôtels…)
- Assistance des responsables Digital et CRM pour les campagnes emailing : éditorial (relecture, mise en forme) et routage (planification, configuration des cibles).
- Assistance à l’actualisation des supports digitaux du club.
- Le soutien ponctuel aux initiatives du service communication
Profil
- Cursus en communication digitale / webmarketing / media.
- Idéalement une première expérience (stage compris) dans un univers digital Marketing / service de communication d’une structure eSport.
- Pratique de l’Anglais indispensable (écrit et orale).
- Excellente aisance à l’écrit et orthographe irréprochable, avec une bonne connaissance des codes de communication de l’eSport sur les réseaux sociaux.
- Forte affinité avec l’eSport, plus spécifiquement la scène compétitive orientée football
(FIFA/ EA Sport FC).
- Capacités d’organisation et à travailler en équipe (le service Digital du FC Lorient travaille avec l’ensemble des entités du club).
- Curiosité, sensibilité aux modes de communication qui sortent de l’ordinaire
- Organisation et rigueur
Conditions de stage
- Durée : 6 mois minimum à compter de décembre 2025 (convention de stage obligatoire).
- Lieu de travail : Espace FCL (Ploemeur)
- Horaires : du lundi au vendredi (horaires de bureau + soirs de matchs eLigue 1)
- Candidature CV et lettre de motivation à adresser à : Nicolas Maurice (Digital manager / Team manager Esport) : n.maurice@fclorient.bzh