Offre Stage : Service Digital (H/F) – FC Lorient

Le FC Lorient est un club de football fondé en 1926, qui évolue au niveau professionnel depuis 1967 et dispute cette saison le championnat de Ligue 1 Mc Donald’s. Parmi ses nombreuses initiatives dans le domaine du digital, le FC Lorient a investi avec succès le monde du eSport en participant au championnat organisé par la Ligue de Football Professionnel, la eLigue 1 McDonalds, que le club a remporté 5 fois d’affilée de 2021 à 2025. Le FCL défendra son titre cette saison encore et recherche aujourd’hui un stagiaire pour contribuer à la gestion de l’équipe eSport et à l’administration des réseaux sociaux.

Descriptif

Au sein du service digital, sous la supervision du Responsable Digital/ Team manager eSport, vous participerez à la gestion de l’équipe eSport du club et aux autres missions du service. Vous serez également amené, en lien avec le Responsable Communication, à contribuer aux initiatives du service communication. Concrètement, vous aurez pour principales missions :• La participation au suivi de l’équipe eSport :

Animation du compte X FCL eSport et des comptes Instagram et TiktoK du FC Lorient

pour ce qui a trait au eSport, en lien avec le service communication. Live tweet des matchs de l’équipe (eLigue1 et autres compétitions EA Sport FC).

eLigue 1, la FFF pour l’eCoupe de France, etc.). Assistance à la gestion de l’équipe (inscription aux compétitions, logistique :

réservation transports, hôtels…) Assistance des responsables Digital et CRM pour les campagnes emailing : éditorial (relecture, mise en forme) et routage (planification, configuration des cibles).

Assistance à l’actualisation des supports digitaux du club.

Le soutien ponctuel aux initiatives du service communication

Profil

Cursus en communication digitale / webmarketing / media.

Idéalement une première expérience (stage compris) dans un univers digital Marketing / service de communication d’une structure eSport.

Pratique de l’Anglais indispensable (écrit et orale).

Excellente aisance à l’écrit et orthographe irréprochable, avec une bonne connaissance des codes de communication de l’eSport sur les réseaux sociaux.

(FIFA/ EA Sport FC). Capacités d’organisation et à travailler en équipe (le service Digital du FC Lorient travaille avec l’ensemble des entités du club).

Curiosité, sensibilité aux modes de communication qui sortent de l’ordinaire

Organisation et rigueur

Conditions de stage