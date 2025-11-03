Offre Emploi : Business Developer Padel France (H/F) – Spash

SPASH révolutionne le monde du sport grâce à la vidéo et à l’intelligence artificielle. Notre mission : offrir aux joueurs, coachs et clubs une expérience immersive et simple d’accès, qui mêle plaisir, performance et partage. Déjà présente dans plus de 450 clubs sportifs, notre solution équipe des structures de padel, tennis, football et basket, du petit complexe local jusqu’aux plus grandes enseignes.

En forte croissance (et récemment soutenue par une levée de fonds de 2,5 M€), SPASH poursuit son développement en France et à l’international. Ton rôle Tu rejoins l’équipe commerciale France pour développer le secteur privé, avec un focus sur les centres de padel. Ton objectif : conquérir un maximum de clubs en construisant une relation durable, humaine et authentique.

Tes missions

Identifier et prospecter les centres de padel et clubs sportifs indépendants en France.

Créer du lien : comprendre les besoins, passer du temps sur le terrain, construire la confiance.

Présenter et démontrer les solutions SPASH : tu incarnes la marque et fais vivre l’expérience.

Négocier, conclure et assurer un suivi fluide avec les équipes internes.

Remonter les retours du terrain pour aider à faire évoluer nos offres et outils.

Ce qu’on t’offre

Rémunération attractive : +/- 30K€ selon profil + variable déplafonné > package 45K€

Véhicule de fonction, PC, téléphone, frais déplacement pris en charge

Une formation complète à nos solutions et à la vente SPASH.

Un environnement startup, dynamique et convivial, où chacun a un vrai impact.

Des produits qui parlent à ta passion du sport et à ton envie de challenge.

Mobilité France entière – idéalement basé(e) à Lyon Démarrage : dès que possible Envie de rejoindre une équipe qui fait bouger le sport ? Postule dès maintenant et viens écrire la suite de l’aventure SPASH ! Le profil qu’on recherche Formation & expérience

Bac +2/3 ou parcours équivalent, avec une première expérience commerciale réussie (stages, alternance ou CDI).

Expérience dans le sport, le padel, ou dans un environnement terrain / B2B est un vrai plus.

Soft skills

Tu es persévérant(e), tu sais garder le cap face aux défis et challenges.

Tu sais créer une relation de confiance avec tes interlocuteurs, grâce à ton sens du contact et ta crédibilité terrain.

Tu es autonome, débrouillard(e), et tu n’as pas peur de prendre la route (2 semaines de déplacements/mois).

Passionné(e) de sport et notamment de padel, tu comprends les besoins des clubs et des joueurs.

Pour postuler, c’est ici.