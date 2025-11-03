Offre Stage : Assistant d’Etudes Marketing (H/F) – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un stage de 6 mois à pourvoir à partir du mois de mars, nous sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) Études Marketing. Rattaché(e) au Chef de Projet Data Marketing, au sein de l’équipe Digitale, Data et Marketing Relationnel, vous aurez pour mission de réaliser et de diffuser les études stratégiques nécessaires au pilotage du marketing de la Fédération Française de Football.

À ce titre, vos missions seront les suivantes :