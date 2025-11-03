Offre Stage : Assistant d’Etudes Marketing (H/F) – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un stage de 6 mois à pourvoir à partir du mois de mars, nous sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) Études Marketing. Rattaché(e) au Chef de Projet Data Marketing, au sein de l’équipe Digitale, Data et Marketing Relationnel, vous aurez pour mission de réaliser et de diffuser les études stratégiques nécessaires au pilotage du marketing de la Fédération Française de Football.
À ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Contribuer au pilotage stratégique des produits marketing tels que les Équipes de France Masculine, Féminine, Espoirs, la Coupe de France, l’Arkema Première Ligue, le Championnat National etc.
- Déterminer et mettre en œuvre une stratégie de mesure qualitative et quantitative de la connaissance des fans de ces équipes et compétitions sur des axes stratégiques identifiés ;
- Mettre en place des bilans réguliers sur les données business pour les différents services marketing tels que la billetterie, le merchandising, et le Club des Supporters.
- Conduire des analyses sur les différentes typologies d’individus en base de données CRM.
- Analyser les produits digitaux mis en place par la FFF à destination des clubs et des licenciés.
- Traiter, analyser de manière approfondie, et restituer les résultats obtenus aux différentes parties prenantes en interne ou en externe ;
- Contribuer au pilotage des mesures institutionnelles de la FFF, concernant notamment les nouvelles pratiques et les activités RSO ;
- Travailler étroitement avec des organismes comme l’UEFA et des nations européennes sur des projets d’études marketing communs ;
- Coordonner la gestion de projets ponctuels avec des cabinets d’études externes .
Notre candidat idéal
Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +4/5 en Marketing (école de commerce, université, IAE, IEP) avec idéalement une spécialisation en études de marché ou en conseil ;
- Une première expérience en cabinet d’étude ou en société de conseil serait un plus ;
- Vous avez une certaine maîtrise des outils de sondages et d’analyse de résultats, ainsi que de la suite Office (Excel et PowerPoint) ;
- Vous avez une appétence pour les données. Une connaissance du langage SQL et/ou de l’outil Tableau est un plus mais pas un prérequis ;
- Vous disposez de compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
- Vous êtes capable de gérer plusieurs projets simultanément en identifiant les priorités et en respectant les délais ;
- Vous possédez une connaissance et une appétence pour l’écosystème du football ;
- Vous souhaitez en apprendre plus sur les études de marché et/ou l’analyse de données, et développer des compétences techniques dans ces domaines.
