Offre Emploi : Responsable de site / Educateur (H/F) – Sport dans la Ville

30 octobre 2025

A travers l’animation de séances sportives, vous participez à l’éducation et à la progression des jeunes de l’association. Vous êtes ambassadeur de l’association et de ses valeurs.

  • Vous animez des séances sportives de football ou de basket-ball, vous donnez envie aux jeunes de revenir et leur transmettez des valeurs et des savoir-être indispensables à leur réussite
  • Vous gardez une attitude éducative en toutes circonstances, vous êtes à l’écoute des jeunes.
  • Vous assurez le suivi des présences des jeunes et leur investissement.
  • Vous participez à l’encadrement des évènements de l’association : Matchs des partenaires sportifs de l’association, tournois,…

Profil et éléments du poste

COMPETENCES SOUHAITEES :

  • BPJEPS APT ou Sports collectifs / Brevet d’Etat Football – Basket-Ball / Licence STAPS
  • Bonnes compétences pédagogiques
  • Capacité à mettre en place des séances d’animation sportives
  • Permis B

EXPERIENCE :

Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs ou des structures sociales. Vous savez travailler avec un public jeune et participer à une démarche éducative.

PERSONNALITE :

  • Passionné de sport
  • Forte fibre sociale
  • Professionnel et respectueux de ses engagements
  • Sens du dialogue

CONTRAT :

  • CDD de Septembre 2024 à Juin 2025
  • Mercredi (l’après-midi) et Samedi (en journée)
  • 6h à 9h par semaine

REMUNERATION :

Selon profil. Rémunération à l’heure

LIEU DE TRAVAIL :

Agglomération Lyonnaise

– Pour postuler, c’est ici.

