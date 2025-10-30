Offre Emploi : Responsable de site / Educateur (H/F) – Sport dans la Ville

A travers l’animation de séances sportives, vous participez à l’éducation et à la progression des jeunes de l’association. Vous êtes ambassadeur de l’association et de ses valeurs.
- Vous animez des séances sportives de football ou de basket-ball, vous donnez envie aux jeunes de revenir et leur transmettez des valeurs et des savoir-être indispensables à leur réussite
- Vous gardez une attitude éducative en toutes circonstances, vous êtes à l’écoute des jeunes.
- Vous assurez le suivi des présences des jeunes et leur investissement.
- Vous participez à l’encadrement des évènements de l’association : Matchs des partenaires sportifs de l’association, tournois,…
Profil et éléments du poste
COMPETENCES SOUHAITEES :
- BPJEPS APT ou Sports collectifs / Brevet d’Etat Football – Basket-Ball / Licence STAPS
- Bonnes compétences pédagogiques
- Capacité à mettre en place des séances d’animation sportives
- Permis B
EXPERIENCE :
Vous avez déjà animé des séances sportives dans des écoles, des clubs ou des structures sociales. Vous savez travailler avec un public jeune et participer à une démarche éducative.
PERSONNALITE :
- Passionné de sport
- Forte fibre sociale
- Professionnel et respectueux de ses engagements
- Sens du dialogue
CONTRAT :
- CDD de Septembre 2024 à Juin 2025
- Mercredi (l’après-midi) et Samedi (en journée)
- 6h à 9h par semaine
REMUNERATION :
Selon profil. Rémunération à l’heure
LIEU DE TRAVAIL :
Agglomération Lyonnaise
