Offre Emploi : Chargé de Développement Licensing (H/F) – Automobile Club de l’Ouest

Vous serez amené à :

•Contribuer à la réflexion stratégique de l’activité licensing et à la définition des axes de développement,

•Assurer un rôle commercial fort auprès des partenaires licenciés existants et nouveaux,

•Assurer une veille pertinente des marchés et mener les benchmarks

•Accompagner les licenciés dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets,

•Assurer le suivi des livrables, rétroplannings et engagements contractuels,

•Assurer la relation avec interlocuteurs internes (marketing, patrimoine, servicing…) et externes (licenciés, agences, prestataires),

•Être le relai opérationnel dans le pilotage des projets et assurer un support logistique lors des événements (salons, épreuves, séminaires…),

•Suivre les indicateurs de performance et assurer un reporting régulier de l’avancement des projets, identifiant les axes d’amélioration et de développement,

•Garantir une relation professionnelle et efficace avec l’ensemble des licenciés,

•Contribuer à la protection des marques et mener les actions nécessaires face à la contrefaçon et ambush,