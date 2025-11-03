Offre Stage : Assistant Marketing Offre et Innovation (H/F) – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un stage de 6 mois à partir du mois de janvier, nous recherchons un(e) Assistant(e) Marketing de l’Offre et Innovation Marketing pour rejoindre notre équipe. Rattaché(e) au Responsable Marketing de l’Offre et Innovation, vous l’assisterez dans la structuration de l’offre marketing afin de créer davantage de valeur pour répondre à des enjeux partenaires mais aussi d’image.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Participer à des recommandations pour créer de la valeur autour des produits ou cibles spécifiques FFF, en lien avec la stratégie marketing et les enjeux des partenaires FFF ;
- Réaliser des benchmarks réguliers pour se nourrir d’actions menées dans d’autres organisations/secteurs et identifier de nouveaux leviers de croissance ;
- Formaliser des présentations sur les produits et des recommandations de plans d’actions ;
- Accompagner les porteurs d’idées internes dans le développement de leurs projets : étude de marché, conceptualisation de l’idée, suivi du projet, organisation de Proof of Concept (POC), collecte de retour d’expérience ;
- Organiser et/ou participer à des événements liés à l’innovation ;
- Collaborer avec l’écosystème externe de la FFF (organisations sportives, start-ups, incubateurs, cellules innovation de grands groupes) ;
- Effectuer une veille sur les tendances de l’innovation en France et à l’étranger.
Notre candidat idéal
Nous recherchons un(e) candidat(e) correspondant au profil suivant :
- Étudiant(e) en cours d’obtention d’un diplôme de niveau Bac+5 en marketing, communication, entrepreneuriat ou innovation, vous justifiez d’une première expérience en tant qu’analyste business ou en gestion de projets liés à l’innovation (stage ou alternance) ;
- Vous avez une bonne connaissance de l’écosystème du football et un fort intérêt pour les thématiques liées à l’innovation ;
- Vous maîtrisez les logiciels de la suite Office et avez une bonne connaissance des outils de collaboration tels que SharePoint, Slack, Trello, etc. ;
- Vous êtes organisé(e), synthétique et capable de gérer plusieurs projets en parallèle ;
- Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre ouverture d’esprit, votre créativité et votre sens de l’écoute ;
- Vous maîtrisez l’anglais.
