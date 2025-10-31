Offre Emploi : Juriste H/F) – DNCG / LFP

Le Département Administration et Finance regroupe la majeure partie des fonctions support de la LFP : Direction Financière, Direction RH et Organisation interne et Direction DNCG.

Ses fonctions :

Sécuriser le bon fonctionnement administratif, financier et comptable de la LFP au profit de toutes les parties prenantes ;

Veiller à ce que tout soit conforme à la bonne législation.

La Direction DNCG a pour missions de contrôler la situation juridique et financière des clubs de football professionnels et de contribuer à la régulation économique des championnats. Une Commission, composée de 18 membres indépendants, est chargée d’auditionner les clubs, leurs actionnaires et les agents sportifs et de prendre les décisions appropriées dans le cadre de ces missions.

Le travail de la Commission repose sur un service d’audit interne à la LFP actuellement composé de cinq personnes : Une Directrice DNCG, trois contrôleurs de gestion et un assistant technique.

Description du poste :

Sous la responsabilité de la Directrice DNCG, le (ou la) Juriste aura notamment pour mission :

Vérifier et compiler les éléments juridiques et financiers à l’appui des décisions de la Commission ;

Rédiger des actes de procédure (convocations, courriers circulaires, mises en demeure), procès-verbaux, ainsi que des décisions administratives / avis et/ou notifications aux clubs et aux agents sportifs ;

Mettre à jour les bases DNCG, notamment relatives aux contrats de joueurs et d’entraineurs ;

Rédiger des notes de synthèse en matière juridique, financière et fiscale et des comptes-rendus de réunions ;

Participer au suivi des recours et contentieux en matière de DNCG ;

Assurer une veille législative et réglementaire propre à l’activité (loi sur le sport, décrets, règlements LFP et FFF, etc.) et contribuer à la rédaction de propositions de dispositions.

Conditions :

CDI, Cadre au forfait jours ;

Télétravail partiel. Locaux sur Paris ;

Remboursement de 50% du Pass Navigo/Forfait Mobilité Durable ;

Carte déjeuner prise en charge à 50% par la LFP (14 €/ jour) ;

Prise en charge par la LFP du contrat santé famille (mutuelle) à hauteur de 88% ;

Dispositifs d’épargne salariale ;

Avantages divers CSE.

Compétences requises :

Formation : Bac + 5 (Master 2) en Droit des Affaires spécialisation Droit fiscal ;

Un master en finance d’entreprise ou diplôme d’école de commerce serait un plus ;

Expérience : 3 à 5 ans minimum de pratique du droit commercial, des sociétés, fiscal avec une connaissance du contentieux ;

Poste requérant une certaine polyvalence entre la matière juridique et financière ;

Connaissance de la comptabilité ;

Connaissance des normes et du cadre réglementaire en matière de régulation financière dans le sport ;

Connaissance de l’activité économique du football et de son écosystème ;

Anglais (écrit et oral) courant ;

Pack Office (notamment Excel et PowerPoint), plateformes web, outils collaboratifs (Teams, Onedrive…) ;

La maitrise des techniques de recherches en sources ouvertes (open source intelligence – OSINT) serait un plus.

Qualités requises :

Rigueur et organisation ;

Aisance rédactionnelle et en matière de démonstration ;

Fort esprit de synthèse ;

Travail en équipe et respect des process ;

Sens de la confidentialité ;

Capacité d’adaptation.

