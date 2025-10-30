Offre Emploi : Chef de projet data et IA (H/F) – Eagle Football Group

Envie de rejoindre un Groupe unique et ambitieux ? Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel. Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale. Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.

L’équipe data collecte, transforme et active toute la donnée qui concerne les activités business et sportives de l’Olympique Lyonnais. Elle est en charge d’analyser l’ensemble des données disponibles afin de mieux comprendre les usages et pratiques des fans de l’OL dans le but de répondre aux demandes des différents métiers du groupe (marketing, merchandising, billetterie, sportif…). Dans un contexte de transformation data et d’optimisation de notre chaîne de valeur analytique, nous lançons un vaste chantier de modernisation de notre architecture data. Nous recherchons un Chef de Projet Data pour piloter cette trajectoire, en lien avec les métiers (billetterie, marketing, merchandising, commerce, sportif), les équipes IT et les partenaires externes, tout en posant les bases d’une gouvernance et d’une qualité des données robustes.

Le chef de projet Data et IA aura pour enjeux principaux de :

Piloter des projets data d’envergure

Assurer la qualité des données

Accompagner les métiers et l’équipe data pour déployer des use cases

MISSIONS PRINCIPALES

1. Déploiement d’une architecture data moderne

Piloter le projet de modernisation de l’architecture data (data lakehouse, cloud, ingestion transformation)

Coordonner les parties prenantes internes (IT, data engineer, métiers) et externes (prestataires, éditeurs)

Mettre en place une méthodologies projet

Spécifier les use cases data et IA

Participer à la définition de la roadmap et à la priorisation des use cases data et IA

Animer les instances de pilotage de projet

Assurer le reporting projets

Garantir le respect des délais et la qualité des prestations délivrées par les équipes techniques en adéquation avec les besoins exprimés par les équipes métier

Participer au choix de solutions technologiques

2. Gouvernance et qualité des données

Mettre en place les outils et processus de gestion de la qualité des données (data profiling, monitoring, alerting)

Définir les règles de qualité avec les métiers et mettre en place les indicateurs associés

Accompagner les référents métiers dans l’appropriation des bonnes pratiques (data ownership, catalogage, documentation)

Être garant de la fiabilité des données exploitées dans les cas d’usage analytiques et opérationnels

3. Data Quality

Travailler en continu la qualité des données (dédoublonnage, enrichissement, imports, qualification…)

Garantir le bon échange d’informations entre les différents outils qui exploitent de la donnée en collaboration avec l’IT et les équipes digitales

PROFIL REQUIS

Formation et expérience

Bac+5 en informatique, data, ingénierie ou école de commerce avec spécialisation data/IT

Expérience confirmée d’au moins 5 ans, en gestion de projets data, IA ou IT, dans des environnements complexes

Connaissance des architectures data modernes (lake house, ELT, cloud)

Anglais courant

Compétences techniques

Bonne maîtrise des écosystèmes cloud et des architectures data, idéalement de Snowflake

Compréhension des problématiques de data gouvernance (catalogue, lineage, ownership)

Connaissance de l’écosystème IA et veille active sur le sujet

Maîtrise de SQL

Bonne connaissance de PowerBI

La connaissance de l’environnement Salesforce est un plus

La connaissance de Python est un plus

Connaissances juridiques et réglementaires de la gestion des données (RGPD)

Soft skills :

Capacité à travailler en équipe

Excellente communication

Esprit analytique et rigueur

Proactivité et autonomie

Ouverture / veille active

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous, voici quelques-uns de nos avantages :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

