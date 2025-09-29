Offre Emploi : Chargé de Mission Compétitions Nationales H/F – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un CDI à pourvoir à partir du mois de novembre, nous recherchons un(e) Chargé(e) de mission Compétitions Nationales. Au sein de la Direction des Compétitions Nationales et rattaché(e) au Responsable du service des Compétitions Jeunes, Féminines et Futsal, vous assurez le suivi administratif des compétitions nationales dont vous avez la responsabilité et participez aux évènements associés.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Gérer le suivi des compétitions nationales : mise à jour des données relatives à l’agenda des rencontres (terrains, horaires et dates), transmission des dossiers disciplinaires et réglementaires aux commissions compétentes, information et accompagnement des clubs.

Assurer le suivi administratif de la Commission d’organisation : convocation des membres, élaboration de l’ordre du jour, constitution des dossiers à examiner, rédaction des procès-verbaux, notification des décisions et participation aux réunions.

Organiser la logistique et l’administration des événements liés aux compétitions nationales : tirages au sort, réunions , remises de trophées, et autres manifestations.

Contribuer aux projets du Service : appui à l’organisation de certaines finales nationales et participation à leur mise en œuvre sur le terrain.

Notre candidat idéal

Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :

Vous justifiez d’une expérience préalable dans la gestion administrative.

Une expérience dans le domaine du sport, particulièrement dans l’organisation de compétitions ou événementielle, est un plus.

Vous avez une bonne connaissance du format des compétitions et du fonctionnement des commissions d’organisation, ainsi que de l’organisation interne des structures sportives.

Vous possédez d’excellentes capacités d’organisation et de planification, et êtes capable de suivre simultanément plusieurs projets, tout en respectant strictement les procédures.

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences rédactionnelles et votre aptitude à travailler en équipe, en interagissant avec différents interlocuteurs (commissions, clubs, officiels, ).

Vous maîtrisez les outils bureautiques.

À noter : ce poste nécessite une disponibilité ponctuelle en fonction des événements notamment en fin de saison.

