Offre Stage : Influence & PR Assistant (H/F) – Agence Seven

ParRessources Humaines
9 octobre 2025
Seven stage Seven stage

Seven recherche un(e) PR & Influence Manager pour renforcer son équipe. Un rôle clé au croisement de la stratégie d’influence, du développement du pôle talents et de la communication de l’agence

Missions

• Élaborer des recommandations influence dans nos réponses aux briefs.
• Participer aux appels d’offres, pitcher, convaincre.
• Gérer les campagnes de A à Z : relation talents, clients, production, reporting.
• Suivre les performances, analyser et tirer des recommandations.
• Suivre et mettre en place des campagnes social ads (Meta, TikTok Ads).
• Être garant·e de la qualité, des timings et de la performance des campagnes influence de l’agence.
• Participer aux recrutement et au suivi des talents représentés par l’agence.
• Community management des réseaux sociaux de l’agence.
• Rédaction et envoi de newsletters.
• Pilotage des relations presse : rédaction de communiqués, coordination presse, mise en avant des projets.
• Mise à jour et animation du site internet de l’agence (contenus, actualités, références, optimisation).

Profil

• Expérience dans l’univers de l’influence.
• Très bonne connaissance de l’écosystème créateurs sport et gaming.
• Excellentes compétences rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles.
• Esprit entrepreneurial, curieux(se), autonome et rigoureux(se).
• Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle, en autonomie.

Infos pratiques

Envoi des candidatures à : contact@agence-seven.fr.
Indiquer l’intitulé en objet est impératif.
Adresse : 35 Rue du Louvre, 75002 Paris.

Publié

