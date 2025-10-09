Offre Emploi : Assistant Chargé de Communication Corporate & Relations Presse (H/F) – LFP

Le/la Assistant(e) chargé(e) de communication corporate sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Communication et RSE. Au sein de la Direction de la Communication et RSE, en lien avec le Chargé de Communication Corporate et Relations Presse et la Responsable communication, il/elle aura principalement en charge, sans que cela soit exhaustif, les missions suivantes :

Rédaction et création de contenus : rédiger et concevoir des outils de communication divers, tels que des communiqués de presse, des éléments de langage ou des articles pour mettre en avant les actions RSE des clubs professionnels et de la LFP.

Veille médiatique : préparer quotidiennement une revue de presse, tout en assurant une veille des médias et des réseaux sociaux pour identifier les sujets d’actualité pertinents pour la LFP.

Relations presse : assister le chargé de communication dans l’organisation de conférences de presse destinées à mettre en avant les actions de la LFP. Participer également à l’identification des médias et des sujets pertinents à proposer afin de valoriser ces nombreuses initiatives.

Gestion des réseaux sociaux : prendre en charge les réseaux sociaux de la LFP (X, LinkedIn), en créant du contenu engageant et en assurant une présence dynamique sur ces plateformes.

Support aux campagnes d’engagements : Aux côtés de la responsable communication, intervenir dans l’organisation des journées dédiées. Apporter un soutien aux membres de la Direction dans la gestion de divers projets et événements, en fonction des priorités et des besoins du moment.

Conditions

Gratification mensuelle selon niveau de diplôme :

Jusqu’à Bac +3 : 700 € brut/mois ;

Niveau Bac + 4 (Master 1) : 900 € brut/mois ;

Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1100 € brut/mois ;

Convention de stage obligatoire ;

Remboursement de 50% du Pass Navigo ou ImaginR ;

Titres restaurant (valeur faciale 14 €/jour) pris en charge à 50% par la LFP.

Compétences requises

Étudiant(e) en Master 1 ou Master 2 en communication, relations presse, journalisme ou domaine similaire.

Bonne maîtrise des outils de rédaction et de communication (Word, Excel, etc.).

Très bonne capacité rédactionnelle et aisance à communiquer à l’écrit comme à l’oral ;

Forte curiosité et intérêt pour l’actualité, avec une bonne connaissance des médias et des tendances médiatiques ;

Bonnes connaissances du football, en particulier des championnats de Ligue 1 Mc Donald ‘s et de Ligue 2 BKT ;

Maîtrise des réseaux sociaux et des bonnes pratiques en communication digitale ;

L’intérêt pour les actions RSE des organisations sportives et leur valorisation médiatique serait un plus.

La LFP étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

Pour postuler, c’est ici.