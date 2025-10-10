Offre Emploi : Responsable de bureau et coordinateur administratif (4 jours/semaine) – La Source

Chez LaSource, nous aidons les organisations sportives, les entreprises de divertissement et les startups innovantes à exploiter le potentiel de la technologie et des données. Notre équipe allie expertise stratégique et expérience pratique pour accompagner nos clients à l’international. Nous sommes une entreprise dynamique, internationale et en pleine croissance qui valorise l’innovation, la responsabilité et la collaboration.
Aperçu du rôle
En tant qu’Office Manager, vous serez au cœur de l’entreprise et veillerez au bon fonctionnement de l’entreprise en coulisses, tout en étant un point de contact privilégié pour certains de nos clients et partenaires. De la gestion des processus administratifs et financiers au soutien des RH et des opérations d’équipe, vous créerez la structure qui permettra à nos consultants et partenaires de se concentrer sur l’impact de leurs actions.
Au-delà du support interne, vous interagirez également avec les clients : coordination des factures, organisation d’événements et représentation occasionnelle de LaSource dans les communications quotidiennes. Vous serez directement rattaché à l’un des associés et travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de soutien financier et opérationnel.
Ce que vous ferez :
-
Opérations internes et soutien aux équipes
-
Assurer le bon fonctionnement du bureau : fournitures, logistique, communication avec les prestataires.
-
Organiser et tenir à jour les contrats et les documents de l’entreprise.
-
Soutenir les processus RH : intégration des nouveaux membres de l’équipe, contrats, liaison avec la paie, suivi des congés.
-
Aider à améliorer et à mettre en œuvre des processus et des outils internes pour plus d’efficacité.
-
-
Tâches administratives et financières
-
Préparez les factures, assurez le suivi des paiements et agissez comme point de contact pour les équipes financières des clients.
-
Soutenir la comptabilité de base et assurer la liaison avec notre fournisseur de comptabilité.
-
Gérer les contrats fournisseurs, les rapports de dépenses, les abonnements et la documentation administrative.
-
-
Assistance et événements destinés aux clients
-
Coordonner la logistique des événements (lieux, déplacements, fournisseurs) pour les déplacements des clients et les événements internes.
-
Aider la direction à effectuer des tâches de reporting et de suivi lorsque nécessaire.
-
Profil recherché :
-
Expérience antérieure en gestion de bureau, en soutien administratif ou en assistance exécutive .
-
Organisé, soucieux du détail et proactif : vous veillez à ce que rien ne passe entre les mailles du filet.
-
Maîtrise des outils administratifs (Google Workspace, logiciel de comptabilité/CRM de base).
-
Gestion sûre des chiffres, des factures et des processus financiers.
-
Excellentes compétences en communication en anglais et en français (écrit et parlé).
-
Fiable, flexible et capable de travailler de manière autonome dans un environnement entrepreneurial en évolution rapide.
Ce que nous offrons :
-
Salaire compétitif basé sur l’expérience et aligné sur les références du marché.
-
Semaine de travail de 4 jours (contrat à temps partiel).
-
Avantages habituels : chèques repas, assurance santé, événements d’équipe, etc.
-
Un environnement de travail dynamique et international avec flexibilité et autonomie.
-
L’opportunité de grandir avec une entreprise à l’intersection du sport, du divertissement et de la technologie.
-
La possibilité d’assumer davantage de responsabilités en matière d’exploitation, de ressources humaines ou de finances à mesure que l’entreprise se développe.
– Pour postuler, c’est ici.