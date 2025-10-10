Offre Emploi : Responsable de bureau et coordinateur administratif (4 jours/semaine) – La Source

Aperçu du rôle

En tant qu’Office Manager, vous serez au cœur de l’entreprise et veillerez au bon fonctionnement de l’entreprise en coulisses, tout en étant un point de contact privilégié pour certains de nos clients et partenaires. De la gestion des processus administratifs et financiers au soutien des RH et des opérations d’équipe, vous créerez la structure qui permettra à nos consultants et partenaires de se concentrer sur l’impact de leurs actions.

Au-delà du support interne, vous interagirez également avec les clients : coordination des factures, organisation d’événements et représentation occasionnelle de LaSource dans les communications quotidiennes. Vous serez directement rattaché à l’un des associés et travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de soutien financier et opérationnel.