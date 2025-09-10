Offre Emploi : Responsable Communauté Sportive Allemagne (H/F/D) – Winamax

Winamax est une entreprise dynamique et innovante qui repousse les limites des jeux d’argent en ligne. Avec plus de 350 000 joueurs de poker actifs et 500 000 parieurs sportifs par mois, Winamax est leader du marché en France. Notre identité repose sur la créativité, l’audace et l’exubérance : « Work Hard, Play Hard » aurait pu être inventé pour Winamax ! Notre objectif est d’offrir à nos joueurs une expérience exceptionnelle en alliant technologie de pointe, divertissement passionnant et services toujours plus performants.

Nos bureaux situés au cœur de Paris et nos nombreux avantages (salle de sport avec coach, cours de yoga, barbecues estivaux, soirées régulières, etc.) font de Winamax un lieu de travail exceptionnel. Notre passion commune pour le jeu et notre culture internationale, façonnée par nos équipes espagnole, portugaise et allemande, constituent la véritable force de notre entreprise.

Et si votre avenir résidait dans le jeu ?

Poste

Après le lancement réussi de nos offres de poker et de paris sportifs en Espagne, nous souhaitons désormais développer davantage nos offres sur le marché allemand.

Venez rejoindre le jeu : Dans le cadre de notre développement international, nous recherchons un Sport Community Manager Allemagne (h/f/d).

Ce que tu feras

En tant que membre de l’équipe talentueuse qui gère le compte Twitter @winamaxsport, vous serez chargé de partager les dernières nouvelles du monde du sport et de nos offres de paris sportifs de manière positive et humoristique, en allemand.

Cela comprend :

• Animation des comptes réseaux sociaux Winamax axés sur le sport et les paris : posts, jeux concours, contenus graphiques, actualités, anecdotes, chiffres clés… avec notre touche d’humour typiquement Winamax, en cohérence avec la ligne éditoriale et la stratégie générale des réseaux sociaux.

• Définition et mise en œuvre de notre stratégie de paris sur les réseaux sociaux en collaboration avec le Responsable Marketing Relationnel.

• Gestion de notre stratégie de paris sur les réseaux sociaux avec tous les KPI pertinents et à l’aide d’outils de gestion de flux que vous connaissez bien.

• Veille continue des nouveaux produits et développements ainsi que de la concurrence.

Profil recherché

• Quelle que soit votre expérience et votre formation, l’allemand est votre langue maternelle et vous avez effectué la majeure partie de votre formation en Allemagne.

• Vous êtes passionné de sport, particulièrement intéressé par le football, le tennis et la NBA. Vous vous intéressez également aux paris sportifs.

• Grâce à votre première expérience, vous maîtrisez techniquement les plateformes de médias sociaux les plus importantes (X, Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) et maîtrisez parfaitement leur utilisation.

• Vous possédez d’excellentes compétences éditoriales, notamment en temps réel, par exemple pendant un match de football, et vous avez déjà prouvé votre capacité à captiver vos abonnés avec un contenu intéressant et divertissant, à l’image de ce que propose notre équipe de community managers @winamaxsport. Vous êtes organisé(e) et capable de travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe (beaucoup de travail d’équipe !).

Vos plus grandes forces pour réussir à ce poste

• Votre sens de l’humour et votre originalité. Une simple affirmation ne suffit pas : votre sens de l’humour doit déjà être visible sur les réseaux sociaux et largement apprécié.

• Votre ouverture en tant que CM à votre écosystème, qu’il s’agisse de prendre en compte les retours de votre public ou de surveiller activement les nouveaux modèles d’utilisation dans votre espace et ceux de la concurrence.

Idéalement, vous parlez déjà (un peu) français. Cependant, vous maîtrisez parfaitement l’anglais et êtes impatient de mettre en pratique votre passion pour le sport dans votre nouveau poste à Paris.

• Votre situation personnelle vous permet également de travailler dans notre équipe sportive CM, qui est organisée selon un système de quarts 24h/24 et 7j/7, pouvant également inclure des quarts de nuit et de fin de semaine selon la situation sportive.

Plus de détails sur l’emploi

• Temps plein (35 heures par semaine), contrat à durée indéterminée commençant dès que possible dans nos bureaux au cœur de Paris, France

• Seules les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation en français ou en anglais seront prises en compte

• Si nécessaire : Permis de travail pour la France obligatoire (pas d’accompagnement pour la demande de titre de séjour)

• Relations de travail exclues : travail étudiant, travail à temps partiel, formation en alternance, travail à distance, travail indépendant.

Processus de recrutement

• Le processus de recrutement se déroule en français (langue de travail @Winamax) ou en anglais : candidature (CV + lettre de motivation), entretien téléphonique, tests écrits et entretiens personnels dans nos bureaux à Paris

• Si vous ne résidez pas actuellement en France, Winamax remboursera les frais de déplacement engagés lors du processus de recrutement (sous certaines conditions/justificatifs).

En plus de votre CV/profil LinkedIn, nous aimerions :

• que vous nous envoyiez des liens vers vos comptes de réseaux sociaux les plus caractéristiques, idéalement liés au sport et/ou aux paris sportifs ;

• que vos publications contiennent (souvent) une référence sportive humoristique/ironique et que les réactions de vos abonnés montrent qu’ils apprécient votre humour ;

• que vous nous fournissiez votre index de pairs, vos crédits ou des références similaires ;

• expliquez votre motivation pour ce poste à travers une lettre de motivation intéressante – en plus de 140 caractères – d’autant plus que ce poste requiert de réelles compétences rédactionnelles.

POURQUOI NOUS REJOINDRE?

Si le poker ou les paris sportifs ne sont pas des arguments convaincants, nous en avons d’autres !

Un environnement de travail unique et convivial au cœur de Paris (salle de fitness, salle de jeux vidéo, terrains de boules, boissons offertes…)

Un esprit start-up avec des équipes jeunes et dynamiques

Une vie d’entreprise riche : événements team-building et soirées régulières organisées par notre CSE (poker, jeux, jeux de société, barbecues tout au long de l’été…)

Des primes de participation et de propriété très attractives (n’hésitez pas à demander plus d’informations à votre recruteur)

Accès au programme de parrainage (avec un bonus jusqu’à 5 000 €)

Excellente assurance maladie

6 semaines de vacances payées

Une cantine d’entreprise

Avantages

Vous êtes en France

Vous êtes en Allemagne

Informations Complémentaires

Type de contrat : Temps plein

Lieu : Paris

