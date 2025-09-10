Offre Emploi – Chargé de mission circuit H/F – Fédération Française du Sport Automobile

Chargé de mission circuit H/F

Rattaché(e) à la Responsable du service réglementation et championnats, le/la Chargé(e) de mission circuit est l’interlocuteur privilégié des opérateurs et promoteurs de championnats et coupes de France au sein de la FFSA concernant le suivi de leurs activités quotidiennes. Il/elle agit en véritable facilitateur afin d’accompagner la structuration des propositions et projets formulés par les opérateurs et promoteurs et/ou les présidents de commission.

Spécialiste des thématiques règlementaires, il/elle assure le suivi administratif de la règlementation sportive et des commissions pertinentes dans son périmètre. Il/elle attache un soin particulier aux activités de veille règlementaire et à l’élaboration de tableaux de bord et statistiques.

Relire les règlements particuliers émis par les organisateurs, contrôler leur conformité et émettre les visas d’organisation fédéraux ;

Offrir un appui administratif et règlementaire à l’ensemble des opérateurs/promoteurs du périmètre Directoire Sportif National (DSN) circuit (Circuit, Camion, Endurance Tout Terrain, Rallycross, Autocross, Sprintcar, Fol’car, 2CV Cross, Camion Cross, Drift, Slalom) ;

Suivre les contrats afférents, le cas échéant en collaboration avec les autres pôles de la fédération ;

Suivre les règlements des séries nationales et Internationales ainsi que la facturation ;

Gérer les épreuves non-inscrites au calendrier (règlements particuliers et visas) en collaboration avec le service administratif ;

Être force de proposition, aux côtés des présidents de commission, pour harmoniser les standards de rédaction des règlements FFSA ;

Assurer le suivi administratif des commissions rattachées au DSN circuit ;

Être le point d’entrée pour les besoins et retours d’expérience des officiels nommés par la FFSA en championnats et coupes de France : briefing/debriefing, rapports d’activité, etc…

Assurer une veille réglementaire (notamment FIA) et établir des études statistiques et comparatives concernant les disciplines de son périmètre.

Déplacements réguliers.