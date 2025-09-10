Réseaux Sociaux

Offre Emploi – Chargé de mission circuit H/F – Fédération Française du Sport Automobile

10 septembre 2025

Association loi 1901

La FFSA est chargée de développer et promouvoir le sport automobile sur le territoire français. Elle organise les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres régionaux, nationaux et internationaux conformément à la délégation reçue du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et à sa qualité d’Autorité Sportive Nationale membre de la Fédération Internationale de l’Automobile.

Avantages

– Tickets restaurants
– Mutuelle
– 50% Transports

Missions

Chargé de mission circuit H/F

Rattaché(e) à la Responsable du service réglementation et championnats, le/la Chargé(e) de mission circuit est l’interlocuteur privilégié des opérateurs et promoteurs de championnats et coupes de France au sein de la FFSA concernant le suivi de leurs activités quotidiennes. Il/elle agit en véritable facilitateur afin d’accompagner la structuration des propositions et projets formulés par les opérateurs et promoteurs et/ou les présidents de commission.

Spécialiste des thématiques règlementaires, il/elle assure le suivi administratif de la règlementation sportive et des commissions pertinentes dans son périmètre. Il/elle attache un soin particulier aux activités de veille règlementaire et à l’élaboration de tableaux de bord et statistiques.

  • Relire les règlements particuliers émis par les organisateurs, contrôler leur conformité et émettre les visas d’organisation fédéraux ;
  • Offrir un appui administratif et règlementaire à l’ensemble des opérateurs/promoteurs du périmètre Directoire Sportif National (DSN) circuit (Circuit, Camion, Endurance Tout Terrain, Rallycross, Autocross, Sprintcar, Fol’car, 2CV Cross, Camion Cross, Drift, Slalom) ;
  • Suivre les contrats afférents, le cas échéant en collaboration avec les autres pôles de la fédération ;
  • Suivre les règlements des séries nationales et Internationales ainsi que la facturation ;
  • Gérer les épreuves non-inscrites au calendrier (règlements particuliers et visas) en collaboration avec le service administratif ;
  • Être force de proposition, aux côtés des présidents de commission, pour harmoniser les standards de rédaction des règlements FFSA ;
  • Assurer le suivi administratif des commissions rattachées au DSN circuit ;
  • Être le point d’entrée pour les besoins et retours d’expérience des officiels nommés par la FFSA en championnats et coupes de France : briefing/debriefing, rapports d’activité, etc…
  • Assurer une veille réglementaire (notamment FIA) et établir des études statistiques et comparatives concernant les disciplines de son périmètre.

Déplacements réguliers.

Profil

Statut : technicien (groupe 5 CCNS) – forfait en jours (215 jours par an).

Compétences attendues

Une expérience de 2 ans dans des fonctions similaires et un environnement sportif.

Formation :

BAC +4/5 en management du sport.

 Techniques :

  • Qualités rédactionnelles et de synthèse assurées ;
  • Aisance avec les sujets réglementaires ;
  • Maîtrise du Pack Office.

Qualités comportementales attendues

  • Discrétion ;
  • Rigueur ;
  • Loyauté et sens politique ;
  • Excellent relationnel ;
  • Sensibilité au travail collaboratif avec des élus et bénévoles.

Pour postuler, c’est ici.

