Offre Emploi – Chargé de mission circuit H/F – Fédération Française du Sport Automobile

Association loi 1901
La FFSA est chargée de développer et promouvoir le sport automobile sur le territoire français. Elle organise les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres régionaux, nationaux et internationaux conformément à la délégation reçue du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et à sa qualité d’Autorité Sportive Nationale membre de la Fédération Internationale de l’Automobile.
Avantages
– Tickets restaurants
– Mutuelle
– 50% Transports
Missions
Chargé de mission circuit H/F
Rattaché(e) à la Responsable du service réglementation et championnats, le/la Chargé(e) de mission circuit est l’interlocuteur privilégié des opérateurs et promoteurs de championnats et coupes de France au sein de la FFSA concernant le suivi de leurs activités quotidiennes. Il/elle agit en véritable facilitateur afin d’accompagner la structuration des propositions et projets formulés par les opérateurs et promoteurs et/ou les présidents de commission.
Spécialiste des thématiques règlementaires, il/elle assure le suivi administratif de la règlementation sportive et des commissions pertinentes dans son périmètre. Il/elle attache un soin particulier aux activités de veille règlementaire et à l’élaboration de tableaux de bord et statistiques.
- Relire les règlements particuliers émis par les organisateurs, contrôler leur conformité et émettre les visas d’organisation fédéraux ;
- Offrir un appui administratif et règlementaire à l’ensemble des opérateurs/promoteurs du périmètre Directoire Sportif National (DSN) circuit (Circuit, Camion, Endurance Tout Terrain, Rallycross, Autocross, Sprintcar, Fol’car, 2CV Cross, Camion Cross, Drift, Slalom) ;
- Suivre les contrats afférents, le cas échéant en collaboration avec les autres pôles de la fédération ;
- Suivre les règlements des séries nationales et Internationales ainsi que la facturation ;
- Gérer les épreuves non-inscrites au calendrier (règlements particuliers et visas) en collaboration avec le service administratif ;
- Être force de proposition, aux côtés des présidents de commission, pour harmoniser les standards de rédaction des règlements FFSA ;
- Assurer le suivi administratif des commissions rattachées au DSN circuit ;
- Être le point d’entrée pour les besoins et retours d’expérience des officiels nommés par la FFSA en championnats et coupes de France : briefing/debriefing, rapports d’activité, etc…
- Assurer une veille réglementaire (notamment FIA) et établir des études statistiques et comparatives concernant les disciplines de son périmètre.
Déplacements réguliers.
Profil
Statut : technicien (groupe 5 CCNS) – forfait en jours (215 jours par an).
Compétences attendues
Une expérience de 2 ans dans des fonctions similaires et un environnement sportif.
Formation :
BAC +4/5 en management du sport.
Techniques :
- Qualités rédactionnelles et de synthèse assurées ;
- Aisance avec les sujets réglementaires ;
- Maîtrise du Pack Office.
Qualités comportementales attendues
- Discrétion ;
- Rigueur ;
- Loyauté et sens politique ;
- Excellent relationnel ;
- Sensibilité au travail collaboratif avec des élus et bénévoles.
Pour postuler, c’est ici.