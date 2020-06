Offre Emploi : Consultant attaché(e) de Presse SPORT – BernasCOM

Mission uniquement en statut Free-lance (pour commencer) !

MISSIONS :

• Gestion des relations presse et e-RP de 4-6 clients (Equipementiers, évenements, salles de sport…), sur long terme

• Réflexion sur la stratégie de communication RP et E-RP des marques et mise en place d’un plan d’action

• Veille et entretien du réseau de l’agence (journalistes, blogueurs et influenceurs)

• Rédaction et suivi de la mise en page des outils de communication (Communiqués de presse, invitation, dossier de presse…)

• Suivi quotidien des demandes (infos, visuels produits, demandes de tests…)

• Mise en place de campagne de relances pour proposition de sujets

• Production et organisation d’actions (event, voyage de presse, portage…)

• Suivi des reportings clients (Point com hebdomadaire, rapport d’activité, bilans, revue de presse…)

• Encadrement d’un stagiaire attitré

• Contribution à la stratégie d’entreprise

Compétences indispensables :

• Connaissance des relations medias globale (stratégie, réseau, rédaction, organisation, journalistes, fichiers presse…)

• Vraie passion pour le sport (Pratique et suivi), connaissance des acteurs (bon réseau)

• Maitrise des outils digitaux : PAO, réseaux sociaux, nouvelles technologies

• Anglais courant (indispensable)

• Très bonne gestion des outils informatiques

• Forte utilisation des réseaux sociaux à titre pro et perso (Post, suivi des influenceurs,…)

• Rédactionnel et orthographe irréprochable

Profil recherché : TRES bon relationnel, sportif (amateur), charisme et leadership, autonome, dynamique, ultra positif, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, facilité de communication, aimant les nouvelles rencontres, le dépassement de soi et les challenges !

=> Envoyer CV et MAIL de Motivation sur rh@bernascom.com