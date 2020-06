Offre de Stage : Assistant communication H/F – Numérodix

A partir de Septembre 2020

Numérodix, agence de marketing sportif créée en 2008, recherche sa nouvelle recrue pour un stage à temps plein de septembre 2020 à janvier 2021.

Vos missions

Hospitalité :

Vous aurez pour mission de développer, sous la tutelle de votre responsable, l’offre Hospitalité de l’agence, afin de mettre à disposition de l’équipe commerciale les meilleurs produits à proposer aux clients :

✓ Produire des offres VIP : (Football, Rugby, Tennis, Sports automobiles …)

✓ Accompagner les clients sur les événements (Ligue des Champions, TOP14, Concerts…)

Communication :

Sous la responsabilité du responsable communication, vous aurez à charge la gestion de la communication et le développement de la notoriété de numérodix auprès des clients, prospects.

✓ Veille concurrentielle

✓ Production des différentes offres Hospitalités et Evénementielles

✓ Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)

✓ Production et planification de la Newsletter

✓ Présence sur nos événements pour la couverture photo/vidéo

Compétences :

Très bonne maîtrise des outils de PAO (suite adobe, pack office …)

Sens du travail d’équipe et de l’adaptation

Dynamique et créatif

Formation :

Master 1 ou 2 en école de communication / publicité

Contact :

Siem SAIAD, 01 46 02 81 62 // siem.saiad@numerodix.fr